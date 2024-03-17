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Posted Сегодня, 03:29

Published Сегодня, 03:29

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Общая явка за два дня по стране по итогам второго дня голосования составила 58,7%

Общая явка за два дня по стране по итогам второго дня голосования составила 58,7%

17 марта 2024, 03:29
Фото: properm.ru
Дистанционно в Прикамье проголосовали 87% от числа зарегистрировавшихся в ДЭГ.
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Выборы

К закрытию участков во второй день голосования на выборах Президента России 16 марта средняя явка по Пермскому краю с учетом ДЭГ составила 54,2% или 1 067 337 избирателей, сообщает региональный избирком.

Явка по ДЭГ перешагнула черту в 87% от числа подавших заявление на онлайн-голосование.

По данным ЦИК, общая явка по стране по итогам второго дня голосования составила 58,7%. Всего приняли участие в голосовании 63,2 млн человек, из которых 4,2 млн воспользовались ДЭГ.

По данным КИК, выборы в регионе проходят спокойно, ни единой жалобы на ход голосования в комиссии и ситуационный центр Общественного наблюдения за голосованием на настоящий момент не поступало.

Наблюдатели, представители партий и кандидатов, по данным избиркома, нарушений в ходе двух первых дней не зафиксировали.

#Пермь#Выборы#Пермский край
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