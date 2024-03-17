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Updated Сегодня, 04:39

Пермская баскетбольная команда PARMA крупно проиграла ЦСКА в Москве

Пермская баскетбольная команда PARMA крупно проиграла ЦСКА в Москве

17 марта 2024, 04:34
Фото: VK Баскетбольный клуб PARMA
Следующий матч пермская команда проведёт 20 марта в Краснодаре с «Локомотивом-Кубань».

В Москве вчера прошел матч второго этапа Единой лиги ВТБ между ЦСКА и пермской командой PARMA. Со счетом 96:72 победу одержали хозяева.

Среди баскетболистов PARMA выделился капитан команды, атакующий Александр Платунов. Он набрал 20 очков (7/13 с игры, где 4/5 трехочковые), сделал три подбора и три передачи.

Лучшую результативность в матче показал атакующий защитник ЦСКА Оливье Хэнлан, набравший 22 очка. На его счету также шесть трехочковых (из семи), три подбора и передача. Также можно отметить тяжёлого форварда Ливио Жан-Шарля, на счету которого 19 очков, (9/11 с игры, один трехочковый).

Сейчас в группе А ЦСКА находится на втором месте, а PARMA на пятом. Следующий матч пермская команда проведёт 20 марта в Краснодаре с «Локомотивом-Кубань».

#Спорт#Пермь
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