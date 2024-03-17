Пермская баскетбольная команда PARMA крупно проиграла ЦСКА в Москве

Лучшую результативность в матче показал атакующий защитник ЦСКА Оливье Хэнлан, набравший 22 очка. На его счету также шесть трехочковых (из семи), три подбора и передача. Также можно отметить тяжёлого форварда Ливио Жан-Шарля, на счету которого 19 очков, (9/11 с игры, один трехочковый).