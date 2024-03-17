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Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Пешехода из Соликамска будут судить за драку с полицейскими

Пешехода из Соликамска будут судить за драку с полицейскими

17 марта 2024, 11:53
Фото: 1MI
Мужчине не понравилось, что патруль ДПС начал задавать ему вопросы.

В Соликамске за нападение на полицейского будут судить местного жителя Вольдемара А. Как рассказали в суде, в январе этого года патруль ДПС объезжал город и встретил бредущего по проезжей части гражданина. Полицейские затормозили служебный автомобиль и попытались объяснить мужчине, что он нарушает правила дорожного движения.

Пешеход не обращал внимания на слова стражей порядка и продолжал брести по проезжей части. Тогда полицейские начали выяснять, зачем и куда он идет, нарушая правила и рискуя своей и чужой жизнью. Вопросы вызвали у мужчины внезапную агрессию.

Мужчина начал кричать на полицейских, нападать на них. Сотрудники препроводили пешехода-нарушителя в служебный автомобиль и отвезли в участок. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Рассмотрение дела назначено на 25 марта 2024 года. Согласно картотеки дел, Вольдемар А. ранее был судим за кражу смартфона NOKIA 5530 у своего собутыльника.

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