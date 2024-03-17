Пешехода из Соликамска будут судить за драку с полицейскими

В Соликамске за нападение на полицейского будут судить местного жителя Вольдемара А. Как рассказали в суде, в январе этого года патруль ДПС объезжал город и встретил бредущего по проезжей части гражданина. Полицейские затормозили служебный автомобиль и попытались объяснить мужчине, что он нарушает правила дорожного движения.