Пешехода из Соликамска будут судить за драку с полицейскими

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В Соликамске за нападение на полицейского будут судить местного жителя Вольдемара А. Как рассказали в суде, в январе этого года патруль ДПС объезжал город и встретил бредущего по проезжей части гражданина. Полицейские затормозили служебный автомобиль и попытались объяснить мужчине, что он нарушает правила дорожного движения.
Пешеход не обращал внимания на слова стражей порядка и продолжал брести по проезжей части. Тогда полицейские начали выяснять, зачем и куда он идет, нарушая правила и рискуя своей и чужой жизнью. Вопросы вызвали у мужчины внезапную агрессию.
Мужчина начал кричать на полицейских, нападать на них. Сотрудники препроводили пешехода-нарушителя в служебный автомобиль и отвезли в участок. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.
Рассмотрение дела назначено на 25 марта 2024 года. Согласно картотеки дел, Вольдемар А. ранее был судим за кражу смартфона NOKIA 5530 у своего собутыльника.