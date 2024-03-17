Появилось видео с пенсионеркой, устроившей взрыв в ДК в Перми, где было голосование

Появилось видео с 64-летней пенсионеркой, которая взорвала петарду в пермском ДК, где был избирательный участок. Судя по видео, пермячка пообщалась с охранником, посмотрела на стенды, а затем ушла в туалет, где и случился взрыв петарды. К тому моменту голосование в ДК уже было завершено.