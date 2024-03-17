Появилось видео с пенсионеркой, устроившей взрыв в ДК в Перми, где было голосование

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Появилось видео с 64-летней пенсионеркой, которая взорвала петарду в пермском ДК, где был избирательный участок. Судя по видео, пермячка пообщалась с охранником, посмотрела на стенды, а затем ушла в туалет, где и случился взрыв петарды. К тому моменту голосование в ДК уже было завершено.
Ранее в региональном Минтербезе уточняли, что посетительница подожгла петарду в уборной — она получила травму руки. Женщину госпитализировали, больше никто не пострадал. Сейчас силовики проводят проверку.
По данным Baza, пенсионерка перед тем, как поджечь петарду, с кем-то разговаривала по телефону. Ранее в нескольких регионах РФ были попытки испортить бюллетени — их заливали зеленкой и пытались поджечь. В некоторых случаях это удавалось, в других — нарушителей задерживали до совершения преступления.