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Published Сегодня, 14:20

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Updated Сегодня, 14:22

Провокаций на избирательных участках в Перми зафиксировано не было

Провокаций на избирательных участках в Перми зафиксировано не было

17 марта 2024, 14:20
Фото: 1MI
На 18:00 средняя явка избирателей в Прикамье составила 78,1%.

К концу третьего дня голосования средняя явка избирателей в Пермском крае с учетом ДЭГ составила 78,1% или 1 537 990 человек, сообщают в крайизбиркоме. В комиссии уточняют, что это последние промежуточные данные по явке избирателей. Точные данные будут известны только по итогам подсчета бюллетеней.

Средняя явка по Перми с ДЭГ — 75,7% или 591 302 избиратель. Явка избирателей на ДЭГ в Пермском крае составляет порядка 93%.

Жалоб на ход голосования в избирательные комиссии не поступало. Сообщений о нарушениях в ситуационный центр общественного наблюдения за голосованием, к Уполномоченному по правам голосования не поступало. Провокаций на избирательных участках не зафиксировано.

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