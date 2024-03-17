Провокаций на избирательных участках в Перми зафиксировано не было

К концу третьего дня голосования средняя явка избирателей в Пермском крае с учетом ДЭГ составила 78,1% или 1 537 990 человек, сообщают в крайизбиркоме. В комиссии уточняют, что это последние промежуточные данные по явке избирателей. Точные данные будут известны только по итогам подсчета бюллетеней.