Провокаций на избирательных участках в Перми зафиксировано не было

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
К концу третьего дня голосования средняя явка избирателей в Пермском крае с учетом ДЭГ составила 78,1% или 1 537 990 человек, сообщают в крайизбиркоме. В комиссии уточняют, что это последние промежуточные данные по явке избирателей. Точные данные будут известны только по итогам подсчета бюллетеней.
Средняя явка по Перми с ДЭГ — 75,7% или 591 302 избиратель. Явка избирателей на ДЭГ в Пермском крае составляет порядка 93%.
Жалоб на ход голосования в избирательные комиссии не поступало. Сообщений о нарушениях в ситуационный центр общественного наблюдения за голосованием, к Уполномоченному по правам голосования не поступало. Провокаций на избирательных участках не зафиксировано.