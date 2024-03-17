Сегодня утром над российскими городами отбили атаку беспилотников

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По данным Минобороны РФ, средства ПВО ночью уничтожили 35 БПЛА над территориями Московской (4 БПЛА), Белгородской (3), Калужской (2), Орловской (1), Ростовской (1), Ярославской (4), Краснодарской (17), Курской (3) областей.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, силами ПВО Минобороны в нескольких городских округах отражена атака четырех беспилотников, летевших на столицу.
В городском округе Домодедово отражена атака двух беспилотников. В Раменском городском округе отражена атака ещё одного беспилотника, как и в Ступино. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
В Белгородском районе 4 беспилотника сбросили взрывные устройства на поселок Октябрьский, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Ярославской области отражена атака 4 украинских беспилотников, на месте их падения разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
На окраине Калуги ПВО уничтожила беспилотник, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.