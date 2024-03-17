Сегодня утром над российскими городами отбили атаку беспилотников

В городском округе Домодедово отражена атака двух беспилотников. В Раменском городском округе отражена атака ещё одного беспилотника, как и в Ступино. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.