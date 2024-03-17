В Избиркоме прокомментировали взрыв петарды на избирательном участке в Перми

В Избиркоме Пермского края прокомментировали ЧП с петардой. В Избиркоме уточняют, что в ДК Солдатова, где произошел взрыв, расположены два УИК. Они находились вдали от места ЧП. Во время взрыва петарды голосование на этих участках уже было завершено.