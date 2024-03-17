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В Избиркоме прокомментировали взрыв петарды на избирательном участке в Перми

В Избиркоме прокомментировали взрыв петарды на избирательном участке в Перми

17 марта 2024, 16:54
Фото: properm.ru
Пострадала только сама пенсионерка, взорвавшая петарду.
Сюжет
Выборы

В Избиркоме Пермского края прокомментировали ЧП с петардой. В Избиркоме уточняют, что в ДК Солдатова, где произошел взрыв, расположены два УИК. Они находились вдали от места ЧП. Во время взрыва петарды голосование на этих участках уже было завершено.

«Сейчас УИКами в полном составе ведется подсчет голосов. На избирательный процесс инцидент никак не повлиял», — отмечают в Избиркоме.

Директор ДК Солдатова Владимир Воробей пояснил Daily Storm: «Никакого взрыва не было. Петарда взорвалась. Жертв нет, все нормально».

Ранее Baza утверждала, что 64-летняя пенсионерка подожгла петарду в туалете. Перед этим она с кем-то разговаривала по телефону, возможно, с мошенниками. В других регионах россияне после разговоров с мошенниками заливали бюллетени зеленками, пытались поджечь избирательные участки.

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#Пермь#Выборы
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