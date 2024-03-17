В Избиркоме прокомментировали взрыв петарды на избирательном участке в Перми

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
В Избиркоме Пермского края прокомментировали ЧП с петардой. В Избиркоме уточняют, что в ДК Солдатова, где произошел взрыв, расположены два УИК. Они находились вдали от места ЧП. Во время взрыва петарды голосование на этих участках уже было завершено.
«Сейчас УИКами в полном составе ведется подсчет голосов. На избирательный процесс инцидент никак не повлиял», — отмечают в Избиркоме.
Директор ДК Солдатова Владимир Воробей пояснил Daily Storm: «Никакого взрыва не было. Петарда взорвалась. Жертв нет, все нормально».
Ранее Baza утверждала, что 64-летняя пенсионерка подожгла петарду в туалете. Перед этим она с кем-то разговаривала по телефону, возможно, с мошенниками. В других регионах россияне после разговоров с мошенниками заливали бюллетени зеленками, пытались поджечь избирательные участки.