В минтербезе Прикамья предупредили об ухудшении погоды

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В ближайшие сутки в Пермском крае ожидается ухудшение погоды, сообщают в министерстве территориальной безопасности региона. По северу Прикамья ночью местами, днем повсеместно по прогнозу Пермского ЦГМС небольшой снег, мокрый снег, по северо-востоку до умеренного, днем местами небольшой мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах гололедица. Температура воздуха ночью −7°С, −2°С, по югу местами −14°С, −9°С, днем +2°С, +7°С, по северу до −3°С.
В связи с прогнозированием прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений возможны: аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), рост ДТП и техногенных пожаров, связанных с перекалом печей и перегрузкой электросетей, заторы на дорогах, сход снега и льда с крыш, обрывы линий электропередач (ЛЭП).
В связи с этим для обеспечения личной безопасности рекомендуется: