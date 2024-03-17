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Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

В минтербезе Прикамья предупредили об ухудшении погоды

В минтербезе Прикамья предупредили об ухудшении погоды

17 марта 2024, 12:36
Фото: properm.ru
Завтра в ряде районов Пермского края ожидается мокрый снег.

В ближайшие сутки в Пермском крае ожидается ухудшение погоды, сообщают в министерстве территориальной безопасности региона. По северу Прикамья ночью местами, днем повсеместно по прогнозу Пермского ЦГМС небольшой снег, мокрый снег, по северо-востоку до умеренного, днем местами небольшой мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах гололедица. Температура воздуха ночью −7°С, −2°С, по югу местами −14°С, −9°С, днем +2°С, +7°С, по северу до −3°С.

В связи с прогнозированием прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений возможны: аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), рост ДТП и техногенных пожаров, связанных с перекалом печей и перегрузкой электросетей, заторы на дорогах, сход снега и льда с крыш, обрывы линий электропередач (ЛЭП).

В связи с этим для обеспечения личной безопасности рекомендуется:

  • Избегать нахождения вблизи деревьев, линий электропередач (ЛЭП), под кровлей домов и строений, стараться не парковать транспорт рядом с ними, быть предельно осторожными и внимательными;
  • Водителям — соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия, при образовании заторов на дорогах выбирать пути объезда;
  • Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части;
  • При авариях на сетях электроснабжения обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;
  • Соблюдать требования пожарной безопасности при обогреве жилья печным отоплением и электроприборами.
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