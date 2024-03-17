В минтербезе Прикамья предупредили об ухудшении погоды

В ближайшие сутки в Пермском крае ожидается ухудшение погоды, сообщают в министерстве территориальной безопасности региона. По северу Прикамья ночью местами, днем повсеместно по прогнозу Пермского ЦГМС небольшой снег, мокрый снег, по северо-востоку до умеренного, днем местами небольшой мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах гололедица. Температура воздуха ночью −7°С, −2°С, по югу местами −14°С, −9°С, днем +2°С, +7°С, по северу до −3°С.