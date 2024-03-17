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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

В Перми строителя ветром сбросило с 16 этажа. Следователи устанавливают причины

В Перми строителя ветром сбросило с 16 этажа. Следователи устанавливают причины

17 марта 2024, 14:01
Фото: 1MI
Строителя доставили в больницу, где он скончался.

Вчера, 16 марта, на стройке в Перми погиб рабочий. 34-летний мужчина погиб из-за случайного порыва ветра, сообщает РЕН-ТВ. Житель пермского села Сая проводил работы на 16-м этаже недостроенной высотки, находящейся на Серебристой улице в Перми. Вечером того же дня пострадавший скончался в больнице.

Журналисту Properm.ru в СУ СКР по Пермскому краю подтвердили факт инцидента. По данным ведомства, проводится проверка всех обстоятельств случившегося.

По данным федеральных СМИ, плотник-бетонщик принимал металлический щит с крана во время кровельных работ. Сильный ветер сбросил мужчину с внушительной высоты.

Улица Серебристая находится в ЖК «Погода», строительство здесь ведет компания «Девелопмент-Юг». Оперативно в выходной день получить комментарий застройщика не удалось, известные номера телефонов не отвечали.

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