В Перми строителя ветром сбросило с 16 этажа. Следователи устанавливают причины

Вчера, 16 марта, на стройке в Перми погиб рабочий. 34-летний мужчина погиб из-за случайного порыва ветра, сообщает РЕН-ТВ. Житель пермского села Сая проводил работы на 16-м этаже недостроенной высотки, находящейся на Серебристой улице в Перми. Вечером того же дня пострадавший скончался в больнице.