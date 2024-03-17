В Пермском крае на выборах президента России проголосовали 1,4 миллиона человек

Пермский край превысил показатель активности избирателей на предыдущих выборах президента России в 2018 году- тогда он составил 66,5%. В марте 2024 года по состоянию на 15:00 средняя явка по региону с учетом ДЭГ уже превысила показатель и составила 71,2% или 1 401 936 избирателей.