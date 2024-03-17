properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

В Пермском крае на выборах президента России проголосовали 1,4 миллиона человек

В Пермском крае на выборах президента России проголосовали 1,4 миллиона человек

17 марта 2024, 12:10
Фото: 1MI
Средняя явка по Перми с ДЭГ — 68,9% или 538 143 избирателя.
Сюжет
Выборы

Пермский край превысил показатель активности избирателей на предыдущих выборах президента России в 2018 году- тогда он составил 66,5%. В марте 2024 года по состоянию на 15:00 средняя явка по региону с учетом ДЭГ уже превысила показатель и составила 71,2% или 1 401 936 избирателей.

Средняя явка по Перми с ДЭГ — 68,9% или 538 143 избирателя.

Явка среди тех, кто подал заявление на ДЭГ в Пермском крае превысила 92%.

На всех участках работают наблюдатели, осуществляется видеонаблюдение. Жалоб в избирательные комиссии не поступало. Сообщений о нарушениях от наблюдателей с участков также не поступало.

Читайте также:
Общая явка за два дня по стране по итогам второго дня голосования составила 58,7%В Прикамье в выборах президента приняли участие 930 тысяч человекЯвка в Пермском крае в первый день выборов президента составила 30,7%
#Пермь#Выборы#Выборы президента
Подпишитесь
Фигурантам дела о хищении на Пермском телефонном заводе продлили срок в СИЗО
Сегодня, 08:32
В соцсетях пожаловались, что школьницу незаконно высадили из автобуса в Кояново
Сегодня, 05:56
Администрация Индустриального района заплатит 300 тысяч за рухнувшее дерево
Сегодня, 04:19
Пермская баскетбольная команда PARMA крупно проиграла ЦСКА в Москве
Сегодня, 04:34
ФОТО. На городской эспланаде третий день веселятся на Масленицу. Фоторепортаж
Сегодня, 07:50