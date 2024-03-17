В Пермском крае на выборах президента России проголосовали 1,4 миллиона человек

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Пермский край превысил показатель активности избирателей на предыдущих выборах президента России в 2018 году- тогда он составил 66,5%. В марте 2024 года по состоянию на 15:00 средняя явка по региону с учетом ДЭГ уже превысила показатель и составила 71,2% или 1 401 936 избирателей.
Средняя явка по Перми с ДЭГ — 68,9% или 538 143 избирателя.
Явка среди тех, кто подал заявление на ДЭГ в Пермском крае превысила 92%.
На всех участках работают наблюдатели, осуществляется видеонаблюдение. Жалоб в избирательные комиссии не поступало. Сообщений о нарушениях от наблюдателей с участков также не поступало.