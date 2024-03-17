В Прикамье на выборах проголосовали 57,4% избирателей

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
По состоянию на 10:00 средняя явка по региону с учетом ДЭГ составила 57,4% или 1 130 010 избирателей, сообщают в избиркоме Пермского края. Лично пришли на участки 53,9% избирателей в Прикамье.
Средняя явка по Перми с ДЭГ — 55,1% или 430 050 избирателей. Без учета ДЭГ в Перми проголосовали 51,1% избирателей. По информации журналиста Properm.ru, аутсайдер голосования — Свердловский район.
Средняя явка по ДЭГ в Пермском крае достигла 90%.
Голосование продлится до 20:00. Избиратели, которые по любой уважительной не имеют возможности прийти на участок, могут самостоятельно, либо через иных лиц до 14.00 17 марта года сообщить в участковую избирательную комиссию о желании проголосовать. В соответствии с законом, данным избирателям будет обеспечена возможность проголосовать на дому, напоминают в избиркоме.