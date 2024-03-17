В Прикамье на выборах проголосовали 57,4% избирателей

Голосование продлится до 20:00. Избиратели, которые по любой уважительной не имеют возможности прийти на участок, могут самостоятельно, либо через иных лиц до 14.00 17 марта года сообщить в участковую избирательную комиссию о желании проголосовать. В соответствии с законом, данным избирателям будет обеспечена возможность проголосовать на дому, напоминают в избиркоме.