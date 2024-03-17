В соцсетях пожаловались, что школьницу незаконно высадили из автобуса в Кояново

«У 10-летней девочки не прошла оплата по карте за проезд, налички не было. Ребёнок ехал с занятий. Кондуктор сказала или плати или выходи из автобуса! В результате ребёнок был высажен на трассе, на остановке в Кояново! Я понимаю кондуктор со своими „мозгами“, но ведь среди пассажиров были же Люди? Или Вы побоялись что вам не переведут родители на карту эти 63 рублей», — сообщает одна из участниц сообщества.