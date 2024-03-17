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В соцсетях пожаловались, что школьницу незаконно высадили из автобуса в Кояново

В соцсетях пожаловались, что школьницу незаконно высадили из автобуса в Кояново

17 марта 2024, 05:56
Фото: 1MI
У девочки не прошла оплата проезда по карте, после чего она вышла на трассе по пути в ЗАТО Звездный.

В пятницу, 15 марта, из автобуса Пермь — ЗАТО Звездный на остановке на трассе у поселка Кояново высадили 10-летнюю девочку, пишут пользователи группы «Подслушано, Звездный».

«У 10-летней девочки не прошла оплата по карте за проезд, налички не было. Ребёнок ехал с занятий. Кондуктор сказала или плати или выходи из автобуса! В результате ребёнок был высажен на трассе, на остановке в Кояново! Я понимаю кондуктор со своими „мозгами“, но ведь среди пассажиров были же Люди? Или Вы побоялись что вам не переведут родители на карту эти 63 рублей», — сообщает одна из участниц сообщества.

Вступивший в переписку с ней представитель перевозчика Даниил С. (судя по его странице, он работает в пассажирских перевозках), отвечает, что ребенка никто не высаживал. По его словам, кондуктор только сообщила, что карта девочки находится в «стоп-листе», после чего ребенок сам покинул салон автобуса.

Журналист Properm.ru отправил запрос в ГУ МВД по Пермскому краю, поступали ли сообщения о нарушении прав девочки.

В 2021 году в России был принят закон, запрещающий высадку лица, не достигшего возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, при отказе от оплаты проезда.

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