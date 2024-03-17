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Updated Сегодня, 16:49

В Перми в ДК Солдатова, где проходили выборы президента, взорвали петарду

В Перми в ДК Солдатова, где проходили выборы президента, взорвали петарду

17 марта 2024, 15:35
Фото: properm.ru
Правоохранительными органы проводят проверку ЧП.

В пермском ДК им. Солдатова сегодня вечером произошло ЧП. В Министерстве территориальной безопасности Пермского края факт ЧП подтвердили.

Как сообщили в министерстве, сегодня, 17 марта, в уборной ДК им. Солдатова посетительница подожгла петарду. В результате воспламенения женщина получила травму руки, по информации BAZA, ей оторвало руку. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Иных пострадавших нет.

Правоохранительные органы проводят проверку.

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