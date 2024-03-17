В Перми в ДК Солдатова, где проходили выборы президента, взорвали петарду

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
В пермском ДК им. Солдатова сегодня вечером произошло ЧП. В Министерстве территориальной безопасности Пермского края факт ЧП подтвердили.
Как сообщили в министерстве, сегодня, 17 марта, в уборной ДК им. Солдатова посетительница подожгла петарду. В результате воспламенения женщина получила травму руки, по информации BAZA, ей оторвало руку. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Иных пострадавших нет.
Правоохранительные органы проводят проверку.