«Амкар Пермь» на сборах в Краснодарском крае выиграл матч с новотроицкой «Ностой»

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:22
Пермский футбольный клуб «Амкар Пермь» выиграл в матче с «Ностой» из Новотроицка. Встреча состоялась в минувшую субботу, 16 марта, на сборах в Краснодарском крае со счетом 2:0 в пользу нашей команды.
Примечательно, что первый мяч соперники забили в свои ворота, а второй на свой счет оформил Даниил Зуев. В пресс-службе «Амкара» с сожалением отмечают, что на текущих сборах все матчи проходят без трансляции, так как нет технической возможности ее организовать.
Следующая контрольная игра должна пройти завтра, 19 марта, со «Звездой» из Санкт-Петербурга. Четвертый предсезонный сбор пройдет до 22 марта на базе в Лоо (Сочи).