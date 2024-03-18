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«Амкар Пермь» победил «Носту» из Новотроицка на матче 16 марта

«Амкар Пермь» на сборах в Краснодарском крае выиграл матч с новотроицкой «Ностой»

18 марта 2024, 06:20
Фото: пресс-служба ФК «Амкар Пермь»

«Амкар Пермь» победил «Носту» из Новотроицка на матче 16 марта

Сборы продлятся до 22 марта.
Сюжет
Амкар

Пермский футбольный клуб «Амкар Пермь» выиграл в матче с «Ностой» из Новотроицка. Встреча состоялась в минувшую субботу, 16 марта, на сборах в Краснодарском крае со счетом 2:0 в пользу нашей команды.

Примечательно, что первый мяч соперники забили в свои ворота, а второй на свой счет оформил Даниил Зуев. В пресс-службе «Амкара» с сожалением отмечают, что на текущих сборах все матчи проходят без трансляции, так как нет технической возможности ее организовать.

Следующая контрольная игра должна пройти завтра, 19 марта, со «Звездой» из Санкт-Петербурга. Четвертый предсезонный сбор пройдет до 22 марта на базе в Лоо (Сочи).

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