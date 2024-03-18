«Амкар Пермь» на сборах в Краснодарском крае выиграл матч с новотроицкой «Ностой»

Примечательно, что первый мяч соперники забили в свои ворота, а второй на свой счет оформил Даниил Зуев. В пресс-службе «Амкара» с сожалением отмечают, что на текущих сборах все матчи проходят без трансляции, так как нет технической возможности ее организовать.