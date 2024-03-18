Детский отдых становится недоступным. Почему путевки в лагеря такие дорогие?

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Главная проблема детского отдыха в том, что он становится все менее доступен обычным семьям из-за высокой цены путевок. Пермячка Надежда Г. говорит: «Путевка стоимостью больше 30 тыс. рублей — это очень дорого! Поэтому мы и не ездим никогда. Все льготы и сертификаты у нас мимо».
Елена Выголова, многодетная мама, тоже не всех своих детей сможет отправить в лагерь в этом году. В тот лагерь, в который было относительно доступно и хотелось ребенку, путевки уже закончились (42 тыс. рублей). Елена заметила, что средняя продолжительность смены уменьшилась. «Как вес пачки масла, — шутит она. — И получается хоть сколько-то удобоваримый ценник».
Младшую дочь придется отправить в лагерь санаторного типа вынужденно, потому что туда едет её танцевальный коллектив в почти полном составе. «Никаких льгот у нас нет, — подчеркивает Елена. — Оплачиваем по полной обе недели».
Разберемся с господдержкой, которую дают семьям со среднедушевым доходом не больше трех прожиточных минимумов на человека. Ее выдают, исходя не из реальной стоимости, а из расчетной стоимости путевки. Эта некая мифическая расчетная стоимость непонятно, на чем основывается. Но выглядит так: 18 тыс. рублей (профильный лагерь), 25 тыс. рублей (загородный лагерь) и 35 тыс. рублей (санаторный лагерь).
То есть вы купили путевку за реальные 69 тыс. рублей, а вам сертификат на ее покупку рассчитают, как будто она стоит 35 тыс. рублей. Сумма сертификата (или компенсации) — от 30% до 100% в зависимости от статуса семьи. В большинстве случаев это 30%. Так, при стоимости путевки 69 тыс. рублей сумма сертификата в 30% составит 10,5 тыс. рублей, исходя из расчетной стоимости в 35 тыс. рублей.
«Таких цен нет года три как, — справедливо замечает Елена. — Почему и когда произошло это резкое повышение, примерно ясно. В 2021 году, после ковида, государство продекларировало возврат до 50% стоимости путевки в детский лагерь, так называемый кэшбек. На этой волне лагеря радостно подняли цены на свои услуги на 50-70%. А там и разгон инфляции, все иные события, и цены, разумеется, никто теперь не может откатить назад».
«Очень жаль, — говорит Елена, — что государственные нормативы (при расчете льгот) не поспевают за рынком. Ведь доступность детского отдыха продолжает сокращаться».
Президент Ассоциации детских лагерей Пермского края Валерий Долгих объясняет высокие цены на путевки несколькими факторами: первый — рост цен на продукты питания. Качественное и вкусное питание — это одна из самых затратных статей расходов. Второе — рост цен на коммунальные ресурсы и ГСМ. Третье — необходимость повысить заработные платы сотрудникам в связи с ростом цен на всё, в связи с увеличением прожиточного минимума и нехваткой кадров.
«Ведь нам нужны хорошие педагоги, воспитатели, вожатые, повара. А им нужно платить. Плюс, конечно, нужна некая „подушка“ безопасности для возможности круглогодично развивать лагерь, принимать детей и зимой, и весной-осенью», — прокомментировал Валерий Долгих.
Родители, конечно, шокированы ценами на путевки, но влезают в кредиты, долги, копят, ужимаются, скидываются с бабушками и покупают. Других вариантов нет. Не сидеть же чаду все лето дома в телефоне, пока мама и папа работают. Путевок не хватает, в некоторые лагеря бронь открыли в феврале, и почти сразу все места разобрали.
Валерий Долгих согласен, что отчасти это связано с недостатком лагерей. Из 50, которые есть в Пермском крае, не все принимают, например, всех жителей региона, есть исключительно муниципальные. Лагерей недостаточно, цены растут, расчетная стоимость цены путевки (от которой рассчитывают сумму господдержки) составляет половину реальной стоимости путевки, — вот основной топ проблем детского отдыха в Прикамье.
Properm.ru направил в Минтруда Пермского края запрос, почему расчетная стоимость именно такая?