Детский отдых становится недоступным. Почему путевки в лагеря такие дорогие?

То есть вы купили путевку за реальные 69 тыс. рублей, а вам сертификат на ее покупку рассчитают, как будто она стоит 35 тыс. рублей. Сумма сертификата (или компенсации) — от 30% до 100% в зависимости от статуса семьи. В большинстве случаев это 30%. Так, при стоимости путевки 69 тыс. рублей сумма сертификата в 30% составит 10,5 тыс. рублей, исходя из расчетной стоимости в 35 тыс. рублей.