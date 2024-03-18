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Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Фанаты довели до слез актрису Энн Хэтэуэй

18 марта 2024, 11:47
Энн Хэтэуэй была сильно эмоциональна на премьере фильма «Мысль о тебе» в Техасе.

Известная американская актриса, сыгравшая одну из главных ролей в этой романтической комедии, была очень тронута встречей с поклонниками в театре Paramount в Остине. Фильм рассказывает историю любви между 40-летней одинокой матерью по имени София и обаятельным 24-летним музыкантом, пишет 360tv.ru.

После показа фильма актриса активно обсуждала тему зрелой любви в кинематографе с фанатами. Ее эмоции были настолько сильны, что она едва сдерживала слезы.

Она призналась: «Я не могу говорить». Этот фильм стал для нее важным моментом в ее карьере.

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