Фанаты довели до слез актрису Энн Хэтэуэй

Известная американская актриса, сыгравшая одну из главных ролей в этой романтической комедии, была очень тронута встречей с поклонниками в театре Paramount в Остине. Фильм рассказывает историю любви между 40-летней одинокой матерью по имени София и обаятельным 24-летним музыкантом, пишет 360tv.ru.