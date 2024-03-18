Фанаты довели до слез актрису Энн Хэтэуэй

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Известная американская актриса, сыгравшая одну из главных ролей в этой романтической комедии, была очень тронута встречей с поклонниками в театре Paramount в Остине. Фильм рассказывает историю любви между 40-летней одинокой матерью по имени София и обаятельным 24-летним музыкантом, пишет 360tv.ru.
После показа фильма актриса активно обсуждала тему зрелой любви в кинематографе с фанатами. Ее эмоции были настолько сильны, что она едва сдерживала слезы.
Она призналась: «Я не могу говорить». Этот фильм стал для нее важным моментом в ее карьере.