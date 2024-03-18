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Published Сегодня, 08:04

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Updated Сегодня, 08:06

Стало известно, где в Пермском крае активнее всего голосовали за Путина

Где в Прикамье Путин получил больше всего, а где — меньше? Данные избиркома

18 марта 2024, 08:04
Фото: 1MI

Стало известно, где в Пермском крае активнее всего голосовали за Путина

Наименьший процент, который получил Путин в Прикамье — 80.
Сюжет
Выборы

В Пермском крае на выборах президента РФ побеждает действующий глава государства Владимир Путин. По данным краевого Избиркома, после обработки 99% протоколов Путин получил 84,65% голосов, Николай Харитонов — 4,96%, Леонид Слуцкий — 4,79%, Владислав Даванков — 4,53%. В большинстве районов Перми на втором месте оказался Даванков, однако в целом по краю у него лишь четвертое место.

Самый низкий процент, который получил Путин, зафиксировала Косинская избирательная комиссия — 80,69% за действующего президента (2 582 голоса), 3,72% за Даванкова (119), 4,72% за Слуцкого (151), 6,94% за Харитонова (222).

Где Путин получил наименьший процент

Избирательная комиссия Путин Даванков Слуцкий Харитонов
Добрянская 81,22% — 26 605 3,96% — 1 297 6,43% — 2 107 7,64% — 2 504
Октябрьская 82,49% — 11 835 4,33% — 621 4,75% — 681 6,83% — 980
Чернушинская 83,47% — 23 434 3,81% — 1 070 5,06% — 1420 5,53% — 1 553
Березовская 83,56% — 7 787 4,51% — 420 4,50% — 419 6,31% — 588

Где Путин получил наибольший процент

Избирательная комиссия Путин Даванков Слуцкий Харитонов
Звездная 89,70% — 3 605 2,41% — 97 2,74% — 110 4,70% — 189
Кочевская 89,37% — 5 951 2,42% — 161 2,78% — 185 4,75% — 316
Карагайская 88,84% — 11 517 2,11% — 273 2,94% — 384 5,28% — 684
Большесосновская 88,82% — 7 031 1,79% — 142 3,28% — 260 5,23% — 414
Красновишерская 88,65% — 9 978 2,98% — 336 4,10% — 463 4,13 — 466

О том, как голосовали пермяки, можно узнать тут.

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#Пермь#Выборы
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