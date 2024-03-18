Где в Прикамье Путин получил больше всего, а где — меньше? Данные избиркома

В Пермском крае на выборах президента РФ побеждает действующий глава государства Владимир Путин. По данным краевого Избиркома, после обработки 99% протоколов Путин получил 84,65% голосов, Николай Харитонов — 4,96%, Леонид Слуцкий — 4,79%, Владислав Даванков — 4,53%. В большинстве районов Перми на втором месте оказался Даванков, однако в целом по краю у него лишь четвертое место.