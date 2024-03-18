Где в Прикамье Путин получил больше всего, а где — меньше? Данные избиркома

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
В Пермском крае на выборах президента РФ побеждает действующий глава государства Владимир Путин. По данным краевого Избиркома, после обработки 99% протоколов Путин получил 84,65% голосов, Николай Харитонов — 4,96%, Леонид Слуцкий — 4,79%, Владислав Даванков — 4,53%. В большинстве районов Перми на втором месте оказался Даванков, однако в целом по краю у него лишь четвертое место.
Самый низкий процент, который получил Путин, зафиксировала Косинская избирательная комиссия — 80,69% за действующего президента (2 582 голоса), 3,72% за Даванкова (119), 4,72% за Слуцкого (151), 6,94% за Харитонова (222).
|Избирательная комиссия
|Путин
|Даванков
|Слуцкий
|Харитонов
|Добрянская
|81,22% — 26 605
|3,96% — 1 297
|6,43% — 2 107
|7,64% — 2 504
|Октябрьская
|82,49% — 11 835
|4,33% — 621
|4,75% — 681
|6,83% — 980
|Чернушинская
|83,47% — 23 434
|3,81% — 1 070
|5,06% — 1420
|5,53% — 1 553
|Березовская
|83,56% — 7 787
|4,51% — 420
|4,50% — 419
|6,31% — 588
|Избирательная комиссия
|Путин
|Даванков
|Слуцкий
|Харитонов
|Звездная
|89,70% — 3 605
|2,41% — 97
|2,74% — 110
|4,70% — 189
|Кочевская
|89,37% — 5 951
|2,42% — 161
|2,78% — 185
|4,75% — 316
|Карагайская
|88,84% — 11 517
|2,11% — 273
|2,94% — 384
|5,28% — 684
|Большесосновская
|88,82% — 7 031
|1,79% — 142
|3,28% — 260
|5,23% — 414
|Красновишерская
|88,65% — 9 978
|2,98% — 336
|4,10% — 463
|4,13 — 466
О том, как голосовали пермяки, можно узнать тут.