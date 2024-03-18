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Published Сегодня, 13:38

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Updated Сегодня, 13:40

Из Пермского края в Германию и Польшу вывезли с начала года 188 тонн семян льна

Из Пермского края в Германию и Польшу вывезли с начала года 188 тонн семян льна

18 марта 2024, 13:38
Фото: 1MI
В прошлом году в начале года экспорт подобных семян не проводился.

С начала 2024 года из Пермского края в Польшу и Германию вывезено 198 т семян льна. В начале 2023 года экспорт этой продукции не проводился, сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

На днях, 18 марта Управлением был проконтролирован вывоз 22 т семян продовольственного льна в Польшу для дальнейшей промышленной переработки. По месту производства продукции сотрудниками Управления был проведён карантинный фитосанитарный досмотр и отбор проб. По результатам лабораторного анализа карантинных вредных организмов в вывозимой продукции не обнаружено. На продукцию оформлен фитосанитарный сертификат, дающий право на вывоз за пределы Российской Федерации.

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#Экономика#Экспорт#Россельхознадзор#Сельское хозяйство
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