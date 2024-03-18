Из Пермского края в Германию и Польшу вывезли с начала года 188 тонн семян льна

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
С начала 2024 года из Пермского края в Польшу и Германию вывезено 198 т семян льна. В начале 2023 года экспорт этой продукции не проводился, сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.
На днях, 18 марта Управлением был проконтролирован вывоз 22 т семян продовольственного льна в Польшу для дальнейшей промышленной переработки. По месту производства продукции сотрудниками Управления был проведён карантинный фитосанитарный досмотр и отбор проб. По результатам лабораторного анализа карантинных вредных организмов в вывозимой продукции не обнаружено. На продукцию оформлен фитосанитарный сертификат, дающий право на вывоз за пределы Российской Федерации.