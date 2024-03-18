Медики рассказали о состоянии пермячки, взорвавшей петарду в ДК, где проходили выборы

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Пермячка, взорвавшая петарду в пермском ДК Солдатова, где проходило голосование, остается в больнице. В пресс-службе краевого Минздрава пояснили Properm.ru, что пациентка продолжает лечиться в условиях стационара, ей оказывают медицинскую помощь. Специалисты оценивают ее состояние как стабильное и удовлетворительное.
Вечером 17 марта пермячка пришла в ДК за полчаса до завершения выборов. Она подожгла петарду в уборной, произошел взрыв. Пострадала только сама женщина — она получила травму руки. После этого ее госпитализировали.
64-летняя женщина пошла на преступление по указаниям мошенников. Они обещали помочь ей с закрытием крупного долго за коммунальные услуги.