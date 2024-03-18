properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Пермячка, взорвавшая петарду в ДК Солдатова в Перми, лежит в больнице

Медики рассказали о состоянии пермячки, взорвавшей петарду в ДК, где проходили выборы

18 марта 2024, 05:07
Фото: ideogram.ai

Пермячка, взорвавшая петарду в ДК Солдатова в Перми, лежит в больнице

Женщина продолжает лечение в больнице.
Сюжет
Выборы

Пермячка, взорвавшая петарду в пермском ДК Солдатова, где проходило голосование, остается в больнице. В пресс-службе краевого Минздрава пояснили Properm.ru, что пациентка продолжает лечиться в условиях стационара, ей оказывают медицинскую помощь. Специалисты оценивают ее состояние как стабильное и удовлетворительное.

Вечером 17 марта пермячка пришла в ДК за полчаса до завершения выборов. Она подожгла петарду в уборной, произошел взрыв. Пострадала только сама женщина — она получила травму руки. После этого ее госпитализировали.

64-летняя женщина пошла на преступление по указаниям мошенников. Они обещали помочь ей с закрытием крупного долго за коммунальные услуги.

Читайте также:
За кого голосовали пермяки на выборах президента? Таблица, которая все объясняетВела трансляцию на Украину. Мотивы пермячки, взорвавшей петарду в пермском ДКОторвало руку? Появились подробности взрыва петарды в пермском ДК, где были выборы
#Пермь#Выборы
Подпишитесь
Детский отдых становится недоступным. Почему путевки в лагеря такие дорогие?
Сегодня, 09:15
Где в Прикамье Путин получил больше всего, а где — меньше? Данные избиркома
Сегодня, 08:04
Украина и долги. Все, что известно о взрыве петарды в пермском ДК, где были выборы
Сегодня, 05:35
В Перми на несколько месяцев закрыли движение трамваев по улице Борчанинова
Сегодня, 08:42
После публикации Properm. ru рассмотрен конфликт интересов главы Кунгурского округа
Сегодня, 06:10
Пермяки заметили дирижабль над городом, зачем его поднимали в воздух? Отвечает мэрия
Сегодня, 06:59