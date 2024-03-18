Морозы по ночам и тепло днем. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделю

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Предстоящая неделя в Пермском крае будет солнечной, осадков практически не ожидается, кроме как в северных районах. Специалисты проекта «Метеоролог и я» уточняют, что в начале недели прогнозируется похолодание из-за Скандинавского антициклона, регион попадет в его холодную восточную периферию. Из-за этого ночью может похолодать до -17°.
Погода по дням:
В выходные температура повысится на пару градусов, осадки возможны только по северу региона, при этом возможен не только снег, но и дождь.