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Posted Сегодня, 04:16

Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

В Пермском крае на неделе потеплеет до +7°, но ночи будут морозными

Морозы по ночам и тепло днем. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделю

18 марта 2024, 04:16
Фото: properm.ru

В Пермском крае на неделе потеплеет до +7°, но ночи будут морозными

Самым теплым днем на неделе станет понедельник.

Предстоящая неделя в Пермском крае будет солнечной, осадков практически не ожидается, кроме как в северных районах. Специалисты проекта «Метеоролог и я» уточняют, что в начале недели прогнозируется похолодание из-за Скандинавского антициклона, регион попадет в его холодную восточную периферию. Из-за этого ночью может похолодать до -17°.

Погода по дням:

  • 18 марта днем +2…+7°, на севере -4…+1°;
  • 19 марта ночью похолодает до -12…-7°, в низинах до -19°, днем -2…+3°;
  • 20 марта на северо-востоке небольшой снег, ночью -9…-4°, на юге до -15°, днем +1…+6°;
  • 21 марта ночью -13…-8°, днем 0…+5°;
  • 22 марта на севере небольшой снег, ночью -8…-3°, днем +1…+6°.

В выходные температура повысится на пару градусов, осадки возможны только по северу региона, при этом возможен не только снег, но и дождь.

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#Пермь#Погода#Весна
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