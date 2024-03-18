Мосгорсуд оставил в СИЗО блогера «из Куеды» Аяза Шабутдинова

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Московский городской суд отклонил жалобу защиты блогера «из Куеды» и инфобизнесмена Аяза Шабутдинова. Он оставил без изменения постановление Таганского районного суда от 13 февраля о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого. Так Шабутдинов пробудет в СИЗО до 16 апреля, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в Telegtam-канале.
Ранее мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Защита блогера неоднократно просила отпустить его под домашний арест или выпустить под залог.
Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября прошлого года. Предприниматели обратились в правоохранительные органы с жалобой на неэффективность курсов и тренингов, которые они ранее покупали у инфобизнесмена.