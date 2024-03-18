Мосгорсуд оставил в СИЗО блогера «из Куеды» Аяза Шабутдинова

Московский городской суд отклонил жалобу защиты блогера «из Куеды» и инфобизнесмена Аяза Шабутдинова. Он оставил без изменения постановление Таганского районного суда от 13 февраля о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого. Так Шабутдинов пробудет в СИЗО до 16 апреля, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в Telegtam-канале.