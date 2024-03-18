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Мосгорсуд оставил под стражей блогера из Прикамья Аяза Шабутдинова

Мосгорсуд оставил в СИЗО блогера «из Куеды» Аяза Шабутдинова

18 марта 2024, 12:39
Фото: t.me/moscowcourts

Мосгорсуд оставил под стражей блогера из Прикамья Аяза Шабутдинова

Молодой человек лишен свободы с начала ноября 2023 года.

Московский городской суд отклонил жалобу защиты блогера «из Куеды» и инфобизнесмена Аяза Шабутдинова. Он оставил без изменения постановление Таганского районного суда от 13 февраля о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого. Так Шабутдинов пробудет в СИЗО до 16 апреля, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в Telegtam-канале.

Ранее мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Защита блогера неоднократно просила отпустить его под домашний арест или выпустить под залог.

Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября прошлого года. Предприниматели обратились в правоохранительные органы с жалобой на неэффективность курсов и тренингов, которые они ранее покупали у инфобизнесмена.

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#Происшествия#Общество#Суд#Пермь#Мошенничество#Сизо#Аяз Шабутдинов
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