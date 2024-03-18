properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

На конноспортивной выставке «Иппосфера-2024» проведут турнир по конкуру

На конноспортивной выставке «Иппосфера-2024» проведут турнир по конкуру

18 марта 2024, 12:26
Фото: Росконгресс
Восьмой турнир по конкуру SPIEF Cup 2024 проведут на международной конноспортивной выставке «Иппосфера-2024». Спортивный праздник пройдёт в рамках спортивной части ПМЭФ 8 июня.

Соглашение о проведении мероприятия подписано директором Фонда Росконгресс Александром Стуглевым и гендиректором «ЭкспоФорум-Интернэшнл» (организатор «Иппосферы») Сергеем Воронковым, пишет 56orb.ru.

Стуглев заявил, что сегодня конный спорт не только популярен, но и доступен, при этом коневодство постепенно превращается в выгодный бизнес, который может привлечь девелоперов. При этом важно готовить кадры и разрабатывать инструменты привлечения инвестиций.

Также глава Росконгресса отметил, что фонд уже поддерживает более 12 видов спорта, среди которых есть и конкур. Стуглев считает, что его структура должна обратить внимание государства и бизнес-сообщества на трудности, с которыми сталкиваются игроки рынка.

Сообщается, что «Иппосфера» примет не только участников турнира, планируется и деловая часть от Equestrian Discovery. Это проект, популяризирующий конный спорт.

Сергей Воронков нашёл символичным то, что соглашение с Росконгрессом подписано в год десятилетия «ЭкспоФорума» и юбилея выставки «Иппосфера». Он выразил уверенность в том, что сотрудничество будет плодотворным, и отметил, что таким образом создаётся уникальный продукт для туристов из дружественных государств.

Для России, по его словам, конная индустрия — огромный недоосвоенный рынок с гигантским потенциалом. До 2022 года ориентиры были на конезаводчиков из Европы. В настоящее время всё больше развивается отечественный сегмент. Наконец, Воронков сообщил о развитии конных клубов и конного туризма, который становится новым трендом.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдёт с 5 по 8 июня 2024 года. Медиахолдинг 1MI выступает официальным информационным партнёром мероприятия.

Подпишитесь
В Пермском крае девушка погибла из-за падения глыбы льда с крыши
Сегодня, 13:30
Стало известно, какие районы Пермского края может затопить весной 2024 года
Сегодня, 13:09
«Врач от бога!» После долгой болезни скончался экс-глава роддома в Березниках
Сегодня, 10:59
Где в Прикамье Путин получил больше всего, а где — меньше? Данные избиркома
Сегодня, 08:04
«Зебра» у пермского ЦУМа мешает движению транспорта. Почему ее не убрали
Сегодня, 10:07
Участок улицы в центре Перми закроют для движения до 5 апреля
Сегодня, 11:39