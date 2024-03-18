На конноспортивной выставке «Иппосфера-2024» проведут турнир по конкуру

Для России, по его словам, конная индустрия — огромный недоосвоенный рынок с гигантским потенциалом. До 2022 года ориентиры были на конезаводчиков из Европы. В настоящее время всё больше развивается отечественный сегмент. Наконец, Воронков сообщил о развитии конных клубов и конного туризма, который становится новым трендом.