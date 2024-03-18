На конноспортивной выставке «Иппосфера-2024» проведут турнир по конкуру

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Соглашение о проведении мероприятия подписано директором Фонда Росконгресс Александром Стуглевым и гендиректором «ЭкспоФорум-Интернэшнл» (организатор «Иппосферы») Сергеем Воронковым, пишет 56orb.ru.
Стуглев заявил, что сегодня конный спорт не только популярен, но и доступен, при этом коневодство постепенно превращается в выгодный бизнес, который может привлечь девелоперов. При этом важно готовить кадры и разрабатывать инструменты привлечения инвестиций.
Также глава Росконгресса отметил, что фонд уже поддерживает более 12 видов спорта, среди которых есть и конкур. Стуглев считает, что его структура должна обратить внимание государства и бизнес-сообщества на трудности, с которыми сталкиваются игроки рынка.
Сообщается, что «Иппосфера» примет не только участников турнира, планируется и деловая часть от Equestrian Discovery. Это проект, популяризирующий конный спорт.
Сергей Воронков нашёл символичным то, что соглашение с Росконгрессом подписано в год десятилетия «ЭкспоФорума» и юбилея выставки «Иппосфера». Он выразил уверенность в том, что сотрудничество будет плодотворным, и отметил, что таким образом создаётся уникальный продукт для туристов из дружественных государств.
Для России, по его словам, конная индустрия — огромный недоосвоенный рынок с гигантским потенциалом. До 2022 года ориентиры были на конезаводчиков из Европы. В настоящее время всё больше развивается отечественный сегмент. Наконец, Воронков сообщил о развитии конных клубов и конного туризма, который становится новым трендом.
Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдёт с 5 по 8 июня 2024 года. Медиахолдинг 1MI выступает официальным информационным партнёром мероприятия.