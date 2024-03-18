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В Перми на неделе с 18 по 24 марта без воды останутся десятки домов

Опубликованы адреса домов, которые останутся без воды на этой неделе в Перми

18 марта 2024, 04:50
Фото: fusionbrain.ai

В Перми на неделе с 18 по 24 марта без воды останутся десятки домов

Некоторым пермякам нужно запастись водой на целые сутки.

Стал известен график отключений воды в Перми на этой неделе, с 18 по 24 марта, сообщает ООО «Новогор-Прикамье». Некоторые дома в разных районах краевой столицы останутся без водоснабжения из-за планово-ремонтных и аварийно-восстановительных работ.

Во вторник, 19 марта, с 9:00 до 18:00, коммунальной услуги не будет по улицам:

  • шоссе Космонавтов, 111, 113, 113/2, 113а;
  • Стахановская, 58.

20 марта с 9:30 до 15:30:

  • ул. Газеты Звезда, 56;
  • ул. 1-я Красноармейская, 44а, 46.

В пятницу, 22 марта, с 9:30 до 19:30, водоснабжение отключат в домах на улицах:

  • Братская, 135;
  • Узбекская, 76, 90.

23 марта с 9:00 до 13:00 без воды будут находиться жители домов на Плеханова, 61б, 66.

В этот же день, но на более долгий срок — с 10:00 до 10:00 24 марта — с отключениями столкнутся пермяки по улицам:

  • Инженерная, 3а, 5, 6, 6а, 12, 14, 18;
  • КИМ, 49, 61;
  • Металлистов, 15, 18, 19;
  • Николая Быстрых, 3, 5, 7;
  • Балхашская, 172, 192, 201, 203, 207;
  • Старцева, 191;
  • Суздальская, 1, 3.

Тоже 23 марта с 11:00 до 11:00 24 марта воды не будет в ряде домов в микрорайоне Запруд:

  • Гарцовская, 46, 50, 52, 54;
  • Колыбалова, 14, 16, 18, 20, 22, 44;
  • Лядовская, 85, 87, 89, 91, 93, 94а, 95, 97, 98, 98а, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 117, 119, 121.

В воскресенье, 24 марта, с 9:00 до 13:00, водоснабжение временно остановят в зданиях по адресам:

  • Ленина, 73, 75, 77;
  • Петропавловская, 70, 72, 74;
  • Толмачева, 32.
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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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