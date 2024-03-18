Опубликованы адреса домов, которые останутся без воды на этой неделе в Перми

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Стал известен график отключений воды в Перми на этой неделе, с 18 по 24 марта, сообщает ООО «Новогор-Прикамье». Некоторые дома в разных районах краевой столицы останутся без водоснабжения из-за планово-ремонтных и аварийно-восстановительных работ.
Во вторник, 19 марта, с 9:00 до 18:00, коммунальной услуги не будет по улицам:
20 марта с 9:30 до 15:30:
В пятницу, 22 марта, с 9:30 до 19:30, водоснабжение отключат в домах на улицах:
23 марта с 9:00 до 13:00 без воды будут находиться жители домов на Плеханова, 61б, 66.
В этот же день, но на более долгий срок — с 10:00 до 10:00 24 марта — с отключениями столкнутся пермяки по улицам:
Тоже 23 марта с 11:00 до 11:00 24 марта воды не будет в ряде домов в микрорайоне Запруд:
В воскресенье, 24 марта, с 9:00 до 13:00, водоснабжение временно остановят в зданиях по адресам: