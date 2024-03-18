Оторвало руку? Появились подробности взрыва петарды в пермском ДК, где были выборы

Пермячка подожгла фитиль петарды, получила травму руки, при этом саму руку ей не оторвало, как сообщали некоторые Telegram-каналы, рассказал Марданов изданию Perm.aif.ru. Кроме того, в самом здании никаких разрушений не было, людей не эвакуировали.