Оторвало руку? Появились подробности взрыва петарды в пермском ДК, где были выборы

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
Заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов рассказал подробности о ЧП с петардой в ДК Солдатов. По его словам, женщина взорвала обычную новогоднюю петарду — это произошло в той части уборной, где находятся раковины.
Пермячка подожгла фитиль петарды, получила травму руки, при этом саму руку ей не оторвало, как сообщали некоторые Telegram-каналы, рассказал Марданов изданию Perm.aif.ru. Кроме того, в самом здании никаких разрушений не было, людей не эвакуировали.
Само происшествие случилось в 19:30, первую помощь женщине оказывали члены избирательной комиссии.
Инцидент в ДК произошел в последний день президентских выборов. Вечером 17 марта 64-летняя женщина пришла в ДК и взорвала петарду в уборной, пострадала только она сама.