properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:32

Published Сегодня, 02:32

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

Появились подробности взрыва петарды в пермском ДК, где были выборы

Оторвало руку? Появились подробности взрыва петарды в пермском ДК, где были выборы

18 марта 2024, 02:32
Фото: ideogram.ai

Появились подробности взрыва петарды в пермском ДК, где были выборы

После происшествия женщину госпитализировали.
Сюжет
Выборы

Заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов рассказал подробности о ЧП с петардой в ДК Солдатов. По его словам, женщина взорвала обычную новогоднюю петарду — это произошло в той части уборной, где находятся раковины.

Пермячка подожгла фитиль петарды, получила травму руки, при этом саму руку ей не оторвало, как сообщали некоторые Telegram-каналы, рассказал Марданов изданию Perm.aif.ru. Кроме того, в самом здании никаких разрушений не было, людей не эвакуировали.

Само происшествие случилось в 19:30, первую помощь женщине оказывали члены избирательной комиссии.

Инцидент в ДК произошел в последний день президентских выборов. Вечером 17 марта 64-летняя женщина пришла в ДК и взорвала петарду в уборной, пострадала только она сама.

Читайте также:
Что грозит пенсионерке за взрыв петарды в пермском ДК, где проходили выборыПоявилось видео с пенсионеркой, устроившей взрыв в ДК в Перми, где было голосованиеВ Избиркоме прокомментировали взрыв петарды на избирательном участке в Перми
#Пермь#Выборы
Подпишитесь
Вела трансляцию на Украину. Мотивы пермячки, взорвавшей петарду в пермском ДК
Сегодня, 03:05
За кого голосовали пермяки на выборах президента? Таблица, которая все объясняет
Сегодня, 03:45
В Перми строителя ветром сбросило с 16 этажа. Следователи устанавливают причины
Вчера, 14:01
Администрация Индустриального района заплатит 300 тысяч за рухнувшее дерево
Вчера, 04:19
Фигурантам дела о хищении на Пермском телефонном заводе продлили срок в СИЗО
Вчера, 08:32