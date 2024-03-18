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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Парня с опухолью в животе размером 15 сантиметров спасли в больнице в Долгопрудном

18 марта 2024, 11:33
21-летний парень поступил в больницу в Долгопрудном с подозрениями на инфекцию желудочно-кишечного тракта. Он жаловался на боли в животе, повышенную температуру и проблемы с пищеварением. После проведения диагностики была обнаружена опухоль в пространстве за брюшной полостью.

По информации Минздрава Подмосковья, у пациента также были обнаружены газовые пузырьки в этом пространстве, что указывало на наличие инфекции. Неприятные симптомы мучили его целый месяц. Ему срочно провели операцию, в результате которой он потерял около 2,5 литров крови, сообщает 360tv.ru.

«Опухоль начала расти из забрюшинного пространства и вторглась в тонкий кишечник, что привело к проникновению его содержимого в саму опухоль. Ситуацию осложняло то, что опухоль находилась в труднодоступном месте — между аортой и нижней полой веной. Под общим наркозом мы удалили опухоль длиной 15 сантиметров вместе с частью кишки», — рассказал главный хирург Сергей Лисин.

Гистологическое исследование показало, что опухоль является злокачественной тератомой. Это врожденное заболевание, которое возникает во время развития эмбриона.

Сейчас парень чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

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