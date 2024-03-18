Парня с опухолью в животе размером 15 сантиметров спасли в больнице в Долгопрудном

21-летний парень поступил в больницу в Долгопрудном с подозрениями на инфекцию желудочно-кишечного тракта. Он жаловался на боли в животе, повышенную температуру и проблемы с пищеварением. После проведения диагностики была обнаружена опухоль в пространстве за брюшной полостью.