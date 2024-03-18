Парня с опухолью в животе размером 15 сантиметров спасли в больнице в Долгопрудном

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
По информации Минздрава Подмосковья, у пациента также были обнаружены газовые пузырьки в этом пространстве, что указывало на наличие инфекции. Неприятные симптомы мучили его целый месяц. Ему срочно провели операцию, в результате которой он потерял около 2,5 литров крови, сообщает 360tv.ru.
«Опухоль начала расти из забрюшинного пространства и вторглась в тонкий кишечник, что привело к проникновению его содержимого в саму опухоль. Ситуацию осложняло то, что опухоль находилась в труднодоступном месте — между аортой и нижней полой веной. Под общим наркозом мы удалили опухоль длиной 15 сантиметров вместе с частью кишки», — рассказал главный хирург Сергей Лисин.
Гистологическое исследование показало, что опухоль является злокачественной тератомой. Это врожденное заболевание, которое возникает во время развития эмбриона.
Сейчас парень чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.