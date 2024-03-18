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Передано в суд дело экс-главы Горнозаводского городского округа

Передано в суд дело экс-главы Горнозаводского городского округа

18 марта 2024, 05:49
Фото: пресс-служба администрации Горнозаводского городского округа
Александра Афанасьева обвиняют в превышении должностных полномочий при передаче муниципального имущества.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Горнозаводского городского округа Александра Афанасьева. Он обвиняется по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщают в ведомстве.

По версии следствия, обвиняемый в 2020–2021 гг., занимая указанную должность и превышая свои должностные полномочия, незаконно распорядился муниципальной собственностью — крупным имущественным комплексом округа.

По версии следствия, в 2021 году Афанасьев, будучи главой округа, передал доли в уставном капитале общества, учредителем и единственным участником которого являлось муниципальное образование, двумя своим знакомым — генеральному директору общества и его заместителю. За получение долей они внесли по 10 тыс. рублей каждый. Однако реальная стоимость долей в уставном капитале составляла более 10 млн рублей.

Позже Александр Афанасьев и его подельники на общем собрании решили внести изменения в учредительные документы и передать фактическое управление коммунальным предприятием гендиректору общества и его заместителю. В итоге руководители общества и муниципалитет получили равное право голосов, независимо от доли в капитале, что привело к утрате муниципалитетом возможности влиять на принимаемые решения по управлению организацией.

Помимо этого, подозреваемый и двое его знакомых во время голосования решили необоснованно повысить заработную плату до 500 тыс. рублей ежемесячно и выплачивать премию обоим руководителям.

Уголовное дело направлено в Чусовской городской суд Пермского края для рассмотрения по существу.

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#Общество#Суд#Криминал#Прокуратура#Уголовное дело#Чиновник#Горнозаводск#Превышение полномочий
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