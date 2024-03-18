Передано в суд дело экс-главы Горнозаводского городского округа

Позже Александр Афанасьев и его подельники на общем собрании решили внести изменения в учредительные документы и передать фактическое управление коммунальным предприятием гендиректору общества и его заместителю. В итоге руководители общества и муниципалитет получили равное право голосов, независимо от доли в капитале, что привело к утрате муниципалитетом возможности влиять на принимаемые решения по управлению организацией.