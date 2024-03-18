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Спортсмен из Перми завоевал путевку на первенство мира по тхэквондо

Спортсмен из Перми завоевал путевку на первенство мира по тхэквондо

18 марта 2024, 06:08
Фото: Минспорта Прикамья
В 2023 году тхэквондист занял первое место на первенстве Европы среди юношей в ростовой категории до 164 см.

Пермский спортсмен Тимофей Черемных успешно выступил в первый день турнира на Первенстве России по олимпийской версии тхэквондо, завоевав путевку на первенство мира. Мероприятие состоялось в Московской области. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Прикамья.

Тхэквондист успешно прошел пять поединков в весовой категории до 45 кг среди спортсменов 15-17 лет. Тренером юного спортсмена является Ян Конюхов. В прошлом году Черемных одержал победу на первенстве Европы по тхэквондо среди юношей в ростовой категории до 164 см. Соревнования прошли в Белграде.

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