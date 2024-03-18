Спортсмен из Перми завоевал путевку на первенство мира по тхэквондо

Пермский спортсмен Тимофей Черемных успешно выступил в первый день турнира на Первенстве России по олимпийской версии тхэквондо, завоевав путевку на первенство мира. Мероприятие состоялось в Московской области. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Прикамья.