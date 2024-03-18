properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

В администрации Перми объяснили использование дирижабля в городе 17 марта

Пермяки заметили дирижабль над городом, зачем его поднимали в воздух? Отвечает мэрия

18 марта 2024, 06:59
Фото: «Вконтакте» Елена Васильева

В администрации Перми объяснили использование дирижабля в городе 17 марта

Дирижабль подняли в воздух для обеспечения безопасности.
Сюжет
Выборы

Пермяки заметили дирижабль, летевший над городом. Его увидели в небе в последний день президентских выборов — 17 марта. При этом последнее время пермяки не видели дирижабль над городом, однако раньше его часто использовали для контроля ситуации в городе во время массовых мероприятий. На дирижабле есть камера, способная приближать объекты на расстоянии в несколько километров.

Издание 59.RU со ссылкой на администрацию Перми уточнило, что воздушное судно используют правоохранительные органы, чтобы обеспечивать безопасность и правопорядок в городе.

Трехдневное голосование на выборах президента в Перми почти завершилось без инцидентов, но за полчаса до окончания выборов пермячка взорвала петарду в ДК Солдатова. Пострадала только сама пермячка, ее госпитализировали.

Читайте также:
Украина и долги. Все, что известно о взрыве петарды в пермском ДК, где были выборыМедики рассказали о состоянии пермячки, взорвавшей петарду в ДК, где проходили выборыЗа кого голосовали пермяки на выборах президента? Таблица, которая все объясняет
#Пермь#Выборы#Полиция#Силовики
Подпишитесь
Детский отдых становится недоступным. Почему путевки в лагеря такие дорогие?
Сегодня, 09:15
Где в Прикамье Путин получил больше всего, а где — меньше? Данные избиркома
Сегодня, 08:04
Украина и долги. Все, что известно о взрыве петарды в пермском ДК, где были выборы
Сегодня, 05:35
В Перми на несколько месяцев закрыли движение трамваев по улице Борчанинова
Сегодня, 08:42
После публикации Properm. ru рассмотрен конфликт интересов главы Кунгурского округа
Сегодня, 06:10