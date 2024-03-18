Пермяки заметили дирижабль над городом, зачем его поднимали в воздух? Отвечает мэрия

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
Пермяки заметили дирижабль, летевший над городом. Его увидели в небе в последний день президентских выборов — 17 марта. При этом последнее время пермяки не видели дирижабль над городом, однако раньше его часто использовали для контроля ситуации в городе во время массовых мероприятий. На дирижабле есть камера, способная приближать объекты на расстоянии в несколько километров.
Издание 59.RU со ссылкой на администрацию Перми уточнило, что воздушное судно используют правоохранительные органы, чтобы обеспечивать безопасность и правопорядок в городе.
Трехдневное голосование на выборах президента в Перми почти завершилось без инцидентов, но за полчаса до окончания выборов пермячка взорвала петарду в ДК Солдатова. Пострадала только сама пермячка, ее госпитализировали.