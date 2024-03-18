Пермяки заметили дирижабль над городом, зачем его поднимали в воздух? Отвечает мэрия

Пермяки заметили дирижабль, летевший над городом. Его увидели в небе в последний день президентских выборов — 17 марта. При этом последнее время пермяки не видели дирижабль над городом, однако раньше его часто использовали для контроля ситуации в городе во время массовых мероприятий. На дирижабле есть камера, способная приближать объекты на расстоянии в несколько километров.