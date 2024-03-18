Пермяков предупредили о сильном ветре и гололедице в Пермском крае

Ночью 19 марта похолодает до -13…-8°, при прояснениях до -18°, днем -1…+4°, сообщают в Минтербезе со ссылкой на синоптиков. Пермякам нужно быть осторожнее во время сильного ветра возле деревьев, линий электропередач, крыш домов.