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Пермяков предупредили о сильном ветре и гололедице в Пермском крае

Пермяков предупредили о сильном ветре и гололедице в Пермском крае

18 марта 2024, 09:11
Фото: properm.ru
Водителям необходимо быть более внимательными на дорогах.

В Пермском крае в ближайшее время ухудшится погода: ночью ожидается небольшой снег, днем без осадков, на дорогах гололедица. Днем в отдельных районах Прикамья возможны порывы ветра до 14 м/с. Погода ухудшится с 20:00 18 марта до 20:00 19 марта.

Ночью 19 марта похолодает до -13…-8°, при прояснениях до -18°, днем -1…+4°, сообщают в Минтербезе со ссылкой на синоптиков. Пермякам нужно быть осторожнее во время сильного ветра возле деревьев, линий электропередач, крыш домов.

При возникновении чрезвычайных ситуаций о них стоит сообщать по номеру 112.

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#Пермь#Погода
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