Пермяков предупредили о сильном ветре и гололедице в Пермском крае

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В Пермском крае в ближайшее время ухудшится погода: ночью ожидается небольшой снег, днем без осадков, на дорогах гололедица. Днем в отдельных районах Прикамья возможны порывы ветра до 14 м/с. Погода ухудшится с 20:00 18 марта до 20:00 19 марта.
Ночью 19 марта похолодает до -13…-8°, при прояснениях до -18°, днем -1…+4°, сообщают в Минтербезе со ссылкой на синоптиков. Пермякам нужно быть осторожнее во время сильного ветра возле деревьев, линий электропередач, крыш домов.
При возникновении чрезвычайных ситуаций о них стоит сообщать по номеру 112.