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В апреле 2024 года на Вышке-2 планируют открыть торгово-ярмарочный комплекс

Первый в Перми торгово-ярмарочный комплекс хотят открыть в апреле

18 марта 2024, 07:47
Фото: Инвестиционный портал Пермского края

В апреле 2024 года на Вышке-2 планируют открыть торгово-ярмарочный комплекс

Инвестпроект имеет статус приоритетного.

Первый торгово-ярмарочный комплекс по ул. Целинная, 37а в микрорайоне Вышка-2 планируется открыть в техническом режиме в середине апреля. Сейчас на объекте завершены строительно-монтажные работы.

Генеральный директор ООО «ЦентрСтройГрупп» Андрей Брагин рассказал изданию Business Class, что сейчас на объекте ведется прокладка сетей и монтаж торгового оборудования. Строение некапитальное, поэтому компания не получала разрешение на ввод в эксплуатацию. Известно, что в комплексе появятся продовольственные торговые ряды, в том числе с фермерской продукцией. Также здесь могут открыть точки по продаже кондитерских изделий, кофе с собой, шаурмы или шашлыков.

Ввод в эксплуатацию торгово-ярмарочного комплекса ранее планировался в феврале. На Инвестиционном портале Пермского края сообщалось, что проект реализуется при поддержке региональных властей, ему присвоен статус приоритетного. Концепция проекта подразумевает создание объектов площадью не менее 300 кв. м. Сооружения будут выполнены в едином современном стиле барн, объединяющем минимализм, лофт и биотек.

Помимо участка на Целинной, 37а в прошлом году, компания «ЦентрСтройГрупп» получила еще два земельных участка — на ул. 1905 года, 16 и Генерала Панфилова, 19. Сейчас они находятся на стадии проектирования.

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#Общество#Пермь#Проект#Вышка-2
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