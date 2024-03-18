Первый в Перми торгово-ярмарочный комплекс хотят открыть в апреле

Генеральный директор ООО «ЦентрСтройГрупп» Андрей Брагин рассказал изданию Business Class, что сейчас на объекте ведется прокладка сетей и монтаж торгового оборудования. Строение некапитальное, поэтому компания не получала разрешение на ввод в эксплуатацию. Известно, что в комплексе появятся продовольственные торговые ряды, в том числе с фермерской продукцией. Также здесь могут открыть точки по продаже кондитерских изделий, кофе с собой, шаурмы или шашлыков.