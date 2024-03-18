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После публикации Properm. ru рассмотрен конфликт интересов главы Кунгурского округа

После публикации Properm. ru рассмотрен конфликт интересов главы Кунгурского округа

18 марта 2024, 06:10
Фото: со страницы Вадима Лысанова в социальной сети ВКонтакте
Из-за нарушения закона соседи чиновника по сути лишились вход в свой дом.

Как сообщили Properm.ru в пресс-службе правительства Пермского края, информация о том, что глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов нарушает законодательство о противодействии коррупции, рассмотрена. Факт конфликта интересов подтвержден.

Комиссия по рассмотрению вопросов в сфере противодействия коррупции в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, выявила факты нарушения антикоррупционного законодательства.

Вадим Лысанов имеет общих детей и живет с главным бухгалтером администрации округа Надеждой Ершовой. Об этом Properm.ru стало известно во время проведения расследования о передаче в аренду женщине земельного участка, который являлся общим выходом для трех частных домов. Из-за того, что землю передали сожительнице Лысанова, семья соседки, учительницы средней школы, по сути лишилась входа в свой дом.

Properm.ru сделал запрос по поводу конфликта интересов, а также по поводу отсыпки за бюджетный счет нескольких метров дороги по берегу (дорогой никто не пользуется, она ведет к дому сожительницы Лысанова), передачи в аренду земельного участка, а также перекрытия доступа к воде (забор уходит в реку).

В пресс-службе правительства Пермского края сообщили, что в конце 2023 года от прокуратуры, действительно, поступала информация о нарушении законодательства о противодействии коррупции главой Кунгурского муниципального округа Вадимом Лысановым. Комиссия предложила меры по урегулированию конфликта интересов без направления информации в местную думу для рассмотрения вопроса об инициировании процедуры удаления главы округа в отставку. На сегодняшний день Вадимом Лысановым приняты меры, направленные на исключение конфликта интересов. В пресс-службе правительства отметили, что в 2018 году Вадим Лысанов уведомлял Комиссию о наличии конфликта интересов, однако тогда стороны занимали иные должности.

В Пермском крае глава округа захватил часть берега и перекрыл соседям вход в их дом
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#Слуги народа#Кунгур#Конфликт интересов#Кунгурский район#Лысанов#Кунгурский округ
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