После публикации Properm. ru рассмотрен конфликт интересов главы Кунгурского округа

В пресс-службе правительства Пермского края сообщили, что в конце 2023 года от прокуратуры, действительно, поступала информация о нарушении законодательства о противодействии коррупции главой Кунгурского муниципального округа Вадимом Лысановым. Комиссия предложила меры по урегулированию конфликта интересов без направления информации в местную думу для рассмотрения вопроса об инициировании процедуры удаления главы округа в отставку. На сегодняшний день Вадимом Лысановым приняты меры, направленные на исключение конфликта интересов. В пресс-службе правительства отметили, что в 2018 году Вадим Лысанов уведомлял Комиссию о наличии конфликта интересов, однако тогда стороны занимали иные должности.