После ранения вернулся на СВО и погиб. В Очере простятся с убитым в бою мужчиной

Владислав окончил десять классов Кипринской школы в 2002 году. Затем поступил в Очерский профессионально-педагогический колледж и закончил его в 2005 году, получив специальность мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка. После учебы Мульков служил в армии машинистом автомобильных кранов. После службы по призыву мужчина работал на стройке крановщиком башенного крана.