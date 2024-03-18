После ранения вернулся на СВО и погиб. В Очере простятся с убитым в бою мужчиной

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Житель деревни Пурга Очерского городского округа Владислав Мульков погиб во время проведения СВО 12 февраля текущего года. Мужчине было 37 лет, известно, что у него остались мать Любовь Юрьевна и сын, сообщил глава округа Алексей Солодников в социальной сети «ВКонтакте». «Как и все любил, дружил, работал, воспитывал сына», — пишет Солодников.
Владислав окончил десять классов Кипринской школы в 2002 году. Затем поступил в Очерский профессионально-педагогический колледж и закончил его в 2005 году, получив специальность мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка. После учебы Мульков служил в армии машинистом автомобильных кранов. После службы по призыву мужчина работал на стройке крановщиком башенного крана.
Власти сообщают, что мужчина был старшим сыном в семье. В сентябре минувшего года Владислав Мульков поступил на службу по контракту. Он участвовал в боевых действиях, был ранен, а затем вернулся на СВО, где был убит этой зимой.
Прощание с военнослужащим состоится во вторник, 19 марта, в Центральном доме культуры Очера (ул. Коммунистическая, 6). Гражданская панихида состоится в 11:00, а траурный митинг — в 12:00.