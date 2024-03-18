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Приставы отыскали пермячку-должницу по объявлению о продаже одежды

Приставы отыскали пермячку-должницу по объявлению о продаже одежды

18 марта 2024, 05:59
Фото: ГУФССП по Пермскому краю
Женщина не возвращала микрозайм.

Судебные приставы разыскали должницу через размещенное ею в интернете объявление о продаже вещей. Подробности сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.

Пермячка забыла вернуть микрозайм. Сумма долга была сравнительно небольшая — порядка 20 тыс. рублей, но финансовая организация в судебном порядке добилась ее взыскания и предъявила исполнительный документ в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю.

Гражданка, зная о задолженности, от судебных приставов скрывалась, по адресу, указанному в исполнительном документе не проживала. Взыскатель написал заявление о ее розыске.

В ходе мониторинга интернета на одной из бесплатных торговых площадок было обнаружено объявление о продаже одежды с контактом разыскиваемой должницы. Судебный пристав тут же воспользовалась предоставленной возможностью, позвонила и договорилась о встрече под предлогом покупки вещей. Женщина, недолго думая, согласилась и сообщила адрес, по которому необходимо подойти.

Приставы приехали по адресу. Должница ознакомилась с постановлением о возбуждении исполнительного производства и изъявила желание незамедлительно погасить задолженность.

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#Общество#Суд#Долги#Приставы#Пермь#Судебные приставы
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