Приставы отыскали пермячку-должницу по объявлению о продаже одежды

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Судебные приставы разыскали должницу через размещенное ею в интернете объявление о продаже вещей. Подробности сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.
Пермячка забыла вернуть микрозайм. Сумма долга была сравнительно небольшая — порядка 20 тыс. рублей, но финансовая организация в судебном порядке добилась ее взыскания и предъявила исполнительный документ в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю.
Гражданка, зная о задолженности, от судебных приставов скрывалась, по адресу, указанному в исполнительном документе не проживала. Взыскатель написал заявление о ее розыске.
В ходе мониторинга интернета на одной из бесплатных торговых площадок было обнаружено объявление о продаже одежды с контактом разыскиваемой должницы. Судебный пристав тут же воспользовалась предоставленной возможностью, позвонила и договорилась о встрече под предлогом покупки вещей. Женщина, недолго думая, согласилась и сообщила адрес, по которому необходимо подойти.
Приставы приехали по адресу. Должница ознакомилась с постановлением о возбуждении исполнительного производства и изъявила желание незамедлительно погасить задолженность.