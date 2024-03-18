Приставы отыскали пермячку-должницу по объявлению о продаже одежды

В ходе мониторинга интернета на одной из бесплатных торговых площадок было обнаружено объявление о продаже одежды с контактом разыскиваемой должницы. Судебный пристав тут же воспользовалась предоставленной возможностью, позвонила и договорилась о встрече под предлогом покупки вещей. Женщина, недолго думая, согласилась и сообщила адрес, по которому необходимо подойти.