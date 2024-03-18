Прокуратура проверила ситуацию на речке Гусянка в Перми, куда накануне сбросили мазут

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и лица, виновные в сбросе нефтепродуктов в водный объект, осуществляется расчет размера, причиненного животному и растительному миру, природной территории ущерба. По итогам проверочных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе дана уголовно-правовая оценка.