Прокуратура проверила ситуацию на речке Гусянка в Перми, куда накануне сбросили мазут

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в связи с обнаружением в речке Гусянка на особо охраняемой природной территории нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Речка Гусянка находится в Перми, на территории «Экологический парк регионального значения „Егошихинская долина“.
К надзорным мероприятиям привлечены специалисты Минприроды края, Госинспекции по экологии и природопользованию, территориального управления Росрыболовства.
На месте специалистами отобраны пробы поверхностной воды в районе загрязнения, обследован имеющийся там коллектор.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и лица, виновные в сбросе нефтепродуктов в водный объект, осуществляется расчет размера, причиненного животному и растительному миру, природной территории ущерба. По итогам проверочных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе дана уголовно-правовая оценка.
Накануне стало известно, что в результате сброса пострадали утки в реке. Несколько из них погибли. Свидетели утверждают, что видели КАМАЗ, сливший мазут в реку.