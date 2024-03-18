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Published Сегодня, 16:53

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Прокуратура проверила ситуацию на речке Гусянка в Перми, куда накануне сбросили мазут

Прокуратура проверила ситуацию на речке Гусянка в Перми, куда накануне сбросили мазут

18 марта 2024, 16:53
Фото: скриншот из видео прокуратуры
Отобраны пробы воды, обследован коллектор.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в связи с обнаружением в речке Гусянка на особо охраняемой природной территории нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речка Гусянка находится в Перми, на территории «Экологический парк регионального значения „Егошихинская долина“.

К надзорным мероприятиям привлечены специалисты Минприроды края, Госинспекции по экологии и природопользованию, территориального управления Росрыболовства.

На месте специалистами отобраны пробы поверхностной воды в районе загрязнения, обследован имеющийся там коллектор.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и лица, виновные в сбросе нефтепродуктов в водный объект, осуществляется расчет размера, причиненного животному и растительному миру, природной территории ущерба. По итогам проверочных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе дана уголовно-правовая оценка.

Накануне стало известно, что в результате сброса пострадали утки в реке. Несколько из них погибли. Свидетели утверждают, что видели КАМАЗ, сливший мазут в реку.

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#Происшествия#Пермь#Экология#Прокуратура#Загрязнение#Загрязнение водоема#Река#Загрязнение реки#Сброс
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