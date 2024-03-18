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Пропал в начале марта. Найден погибшим 41-летний пермяк

Пропал в начале марта. Найден погибшим 41-летний пермяк

18 марта 2024, 04:38
Фото: 1MI
Василий Бахматов уехал из дома на автомобиле.

Обнаружено тело пропавшего еще 6 марта пермяка. Об этом сообщает в соцсетях поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей».

Искать 41-летнего Василия Бахматова, пропавшего 6 марта, начали 11 марта. Мужчина уехал из дома в неизвестном направлении и больше не выходил на связь с родственниками.

Он выехал из дома на ул. Зенкова в Мотовилихинском районе на автомобиле Volkswagen Polo.

Подробности гибели пермяка и обстоятельства нахождения его тела не сообщаются.

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