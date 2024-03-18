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Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Психологи оценили предложение отменить ЕГЭ в России

18 марта 2024, 13:51
В Госдуме предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ. По мнению авторов законопроекта, школьники должны самостоятельно выбирать между единым госэкзаменом и традиционными экзаменами.

Эксперты в области психологии считают, что на данный момент разница между сторонниками и противниками достигает десятикратного разрыва, пишет tsn24.ru.

Заведующая кафедрой психологии университета «Синергия», Марина Позина, отмечает, что только около 7% взрослых россиян поддерживают ЕГЭ, ссылаясь на его объективность. Более 60% участников опросов относятся к нему негативно и указывают на снижение качества школьного образования.

Марина Позина также напоминает, что эксперименты по введению ЕГЭ начались в 1997 году, а официально он стал обязательным с 2009 года. Она отмечает, что за это время он вызвал заметное понижение общекультурного уровня выпускников и серьезную демотивацию учеников.

По мнению Марины Позиной, классический традиционный выпускной экзамен является маркером системности и качества школьной системы. В отличие от ЕГЭ, подготовка к нему требует изучения всех предметов с равным интересом. Кандидат психологических наук также отмечает, что обучение должно способствовать личностному росту человека, учитывая его особенности.

Полина Зеленчук, преподаватель кафедры психологии Университета «Синергия», соглашается с тем, что отмену ЕГЭ должны сопровождать альтернативные варианты оценки знаний выпускников. Она предлагает использовать более эффективные методы, такие как учет результатов за год, составление портфолио проектов и участие в науке. Критерии для оценки должны выдвигаться экспертами, педагогами и вузами, чтобы развивать сильных профессионалов в своей области.

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