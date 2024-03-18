Психологи оценили предложение отменить ЕГЭ в России

Марина Позина также напоминает, что эксперименты по введению ЕГЭ начались в 1997 году, а официально он стал обязательным с 2009 года. Она отмечает, что за это время он вызвал заметное понижение общекультурного уровня выпускников и серьезную демотивацию учеников.