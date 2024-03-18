Птицефабрика «Комсомольская» на помощь спасенным кошкам перечислила 20 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Птицефабрика «Комсомольская» разослала в СМИ пресс-релиз, в котором сообщила, что служба внутренней безопасности птицефабрики провела внутреннюю проверку, активно сотрудничает с представителями правоохранительных органов.
«Наше предприятие со всей ответственностью относится к защите окружающей среды и соблюдению всех стандартов биобезопасности, что подтверждается наличием соответствующих сертификатов. В настоящий момент мы проводим проверку, в рамках которой действительно был выявлен факт причинения незначительного вреда здоровью двух кошек. К счастью, кошки живы и сейчас находятся на реабилитации в приюте для домашних животных. Руководство птицефабрики оплатило лечение и оказывает помощь приюту, поставляя туда корм для животных. Предполагаемый виновник произошедшего уже не работает на фабрике», — рассказал директор птицефабрики «Комсомольская» Игорь Бельков.
Бельков добавил, что у многих сотрудников есть домашние животные, в том числе кошки, и «никто даже подумать не мог, что подобное может произойти». «Сотрудники в начале года получили распоряжение очистить территорию от животных, передав их в приюты, в том числе поддерживаемые нами на постоянной основе», — пояснил Бельков. Он назвал новость о том, что кто-то решил нанести вред животным «громом среди ясного неба».
Сотрудника, который сжигал кошек, уволили, также он понесет наказание в рамках заведенного уголовного дела. Руководство предприятия пообещало, что сотрудники предприятия пройдут дополнительный инструктаж во избежание повторения подобных ситуаций.
По данным АНО «Центр помощи бездомным животным „Муркот“, птицефабрика перевела на помощь животным всего 20 тыс. рублей и 40 кг фарша. Тогда как только повязки для обожженных животных стоят 30 тыс. рублей, влажный корм для кошек еще 20 тыс. рублей, всего уже истрачено (с помощью добрых людей, волонтеров) более 200 тыс. рублей.
Долг ветеринарной клинике составляет 69 тыс. рублей — только за пострадавших в печи кошек. А всего вывезено 37 котов, кошек и котят. Им тоже требуется ветеринарная помощь, прививки, стерилизация, еда, передержка или содержание в приюте.
«Помощь, оказанная птицефабрикой, мизерная, — подчеркнули в „Муркот“. — Вы представляете, сколько это — 37 спасенных кошек! Нам, конечно, нужна помощь».