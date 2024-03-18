РЭО: На ЭТП с апреля введут новые условия торговли

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Как сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев, цифровая платформа по торговле вторичным сырьем имеет огромный спрос среди участников рынка по обращению с отходами и смежных отраслей. На сегодня на ЭТП работают 2470 пользователей. Площадка активно развивается и наращивает функционал, а также представляет собой удобный инструмент для развития экономики замкнутого цикла в России. Об этом пишет newstracker.
По словам руководителя электронной торговой площадки Заура Абдурахимова, на сегодня пользователи ЭТП уже разместили 1100 лотов общей стоимостью 2,8 миллиарда рублей. Постепенно на площадке вводят удобные тарифные планы для участников, имеющих разные запросы. В частности, на платформе предполагается введение двух тарифов: по 30 тысяч рублей на полгода и 60 тысяч рублей на год, пояснил Абдурахимов. Также он добавил, что площадка позволяет компаниям реализовать обязанность по расширенной ответственности производителей (РОП), новые правила которой вступили в силу в 2024 году, а также обеспечить торговлю вторсырьем, находящим применение на производствах.
С 2025 года на ЭТП будет применяться единый тариф — годовой, его стоимость составит 120 тысяч рублей. Те, кто в 2024 году оплатят годовой тариф за 60 тысяч рублей, в 2025 году смогут приобрести его не за 120 тысяч, а за 60 тысяч рублей.
Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов начала работу в сентябре 2022 года.