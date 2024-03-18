РЭО: На ЭТП с апреля введут новые условия торговли

По словам руководителя электронной торговой площадки Заура Абдурахимова, на сегодня пользователи ЭТП уже разместили 1100 лотов общей стоимостью 2,8 миллиарда рублей. Постепенно на площадке вводят удобные тарифные планы для участников, имеющих разные запросы. В частности, на платформе предполагается введение двух тарифов: по 30 тысяч рублей на полгода и 60 тысяч рублей на год, пояснил Абдурахимов. Также он добавил, что площадка позволяет компаниям реализовать обязанность по расширенной ответственности производителей (РОП), новые правила которой вступили в силу в 2024 году, а также обеспечить торговлю вторсырьем, находящим применение на производствах.