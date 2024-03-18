Сборная Подмосковья победила в женском чемпионате России по футзалу среди глухих

В финальном матче встречались футболистки Москвы и Подмосковья, которые были самыми сильными командами. В основное время игры была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Однако, в серии пенальти после матча, сборная Московской области оказалась успешнее и вышла победителем.