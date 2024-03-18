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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Сборная Подмосковья победила в женском чемпионате России по футзалу среди глухих

18 марта 2024, 11:02
По информации от Министерства физической культуры и спорта Московской области, сборная Подмосковья одержала победу в женском чемпионате России по футзалу для глухих.

Соревнования проходили в ульяновском физкультурно-оздоровительном комплексе «Фаворит». В турнире участвовали шесть команд: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Свердловская область и Ульяновская область, пишет regions.ru.

В финальном матче встречались футболистки Москвы и Подмосковья, которые были самыми сильными командами. В основное время игры была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Однако, в серии пенальти после матча, сборная Московской области оказалась успешнее и вышла победителем.

Третье место в турнире заняли футболистки из Санкт-Петербурга. За ними следовали команды Свердловской области и Республики Татарстан.

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