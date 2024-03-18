Сборная Подмосковья победила в женском чемпионате России по футзалу среди глухих

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Соревнования проходили в ульяновском физкультурно-оздоровительном комплексе «Фаворит». В турнире участвовали шесть команд: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Свердловская область и Ульяновская область, пишет regions.ru.
В финальном матче встречались футболистки Москвы и Подмосковья, которые были самыми сильными командами. В основное время игры была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Однако, в серии пенальти после матча, сборная Московской области оказалась успешнее и вышла победителем.
Третье место в турнире заняли футболистки из Санкт-Петербурга. За ними следовали команды Свердловской области и Республики Татарстан.