Сквер у пермского Речного вокзала откроют в июне

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Сквер на набережной возле здания пермского Речного вокзала откроется в июне этого года. В рамках капремонта сквера уже проложена дорожно-тропиночная сеть, обустроены тематические площадки и амфитеатр на берегоукреплении, установлено два модульных туалета, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на мэрию.
Проведено озеленение сквера — высажены деревья, кустарники, цветники, устроена сеть наружного освещения и видеонаблюдения, установлены навесы, лавочки и урны, сообщает издание.
При наступлении стабильных положительных температур воздуха планируется продолжить работы по устройству покрытия из гранитной плитки на технологическом проезде на набережную.
По концепции реновации на пермской набережной возле здания Речного вокзала появятся детская и танцевальная площадки, зона тихого отдыха и площадка для детских электромобилей. Также будет оборудован главный навес над местом ранее установленного спортивного оборудования. Отремонтированный променад будет иметь идентичную стилистику с уже отремонтированными участками набережной.
Недавно стало известно, что пермяки обеспокоились обустройством набережной Камы на участке от торгового центра «Речник» до территории ООО «Мотовилихинские заводы». Работы здесь уже начались. Из проектной документации, разработанной ООО «Проектная фирма „ОРТА“», следует, что будут вырублены практически все деревья и кустарники — либо из-за санитарного состояния, либо из-за проектного решения. В итоге из 12,37 тыс. кв. м зеленых насаждений по санитарному состоянию будут удалены более 11,72 тыс. кв. м. «Общее количество деревьев согласно ведомости обследования — 419 шт. Из них подлежащих сносу — 389 шт.», — говорится в тексте ведомости дендрологического обследования.