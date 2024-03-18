Сквер у пермского Речного вокзала откроют в июне

Недавно стало известно, что пермяки обеспокоились обустройством набережной Камы на участке от торгового центра «Речник» до территории ООО «Мотовилихинские заводы». Работы здесь уже начались. Из проектной документации, разработанной ООО «Проектная фирма „ОРТА“», следует, что будут вырублены практически все деревья и кустарники — либо из-за санитарного состояния, либо из-за проектного решения. В итоге из 12,37 тыс. кв. м зеленых насаждений по санитарному состоянию будут удалены более 11,72 тыс. кв. м. «Общее количество деревьев согласно ведомости обследования — 419 шт. Из них подлежащих сносу — 389 шт.», — говорится в тексте ведомости дендрологического обследования.