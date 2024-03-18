Сотрудники «Азота» стали победителями всероссийского конкурса «Инженеры России»

Вероника Падий — специалист высокой профессиональной квалификации в области автоматизации технологических процессов и производств. Под ее руководством и при ее непосредственном участии реализованы проекты по внедрению и модернизации автоматизированных систем управления производства аммиака, карбамида, слабой азотной кислоты, крепкой азотной кислоты, высших алифатических аминов и так далее.