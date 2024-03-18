Сотрудники «Азота» стали победителями всероссийского конкурса «Инженеры России»

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
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Updated Сегодня, 09:59
Сотрудники филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ победили в XXIV Всероссийском конкурсе „Инженер года — 2023“. Начальник управления планирования технического обслуживания и ремонта Леонид Соколов стал лауреатом по версии „Профессиональные инженеры“. А главному специалисту отдела главного прибориста предприятия Веронике Падий присвоено звание „Профессиональный инженер России“.
Леонид Соколов принимал участие во многих проектных работах повышения эффективности производственной деятельности: развитие автоматизированной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом (АСУ ТОиР), внедрение системы геопозиционирования персонала, повышения эффективности процесса выявления дефектов с использованием инструментального контроля (системы МобИн и SafePlant), внедрение системы управления остановочными ремонтами и так далее.
Вероника Падий — специалист высокой профессиональной квалификации в области автоматизации технологических процессов и производств. Под ее руководством и при ее непосредственном участии реализованы проекты по внедрению и модернизации автоматизированных систем управления производства аммиака, карбамида, слабой азотной кислоты, крепкой азотной кислоты, высших алифатических аминов и так далее.
Ежегодный всероссийский конкурс «Инженер года» — крупнейший социальный проект в России, который определяет передовой опыт и достижения инженерных кадров, лучших в своей сфере деятельности.