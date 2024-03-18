Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку пленарного заседания

На развитие сферы образования в ближайшие три годы планируется выделить дополнительные 1,5 млрд рублей на строительство школ и детских садов. Это позволит возвести новые учебные заведения в Перми, Нытве и селе Сива. Кроме того, в этот период в Пермском крае за счет федеральной программы планируется обновить корпуса 44 образовательных учреждений. Поправками предлагается предусмотреть 511 млн рублей, чтобы провести ремонт еще в 10 школах.