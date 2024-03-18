Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку пленарного заседания

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В четверг, 21 марта, пройдет очередное заседание Законодательного Собрания Пермского края. Парламентарии обсудят пакет поправок в региональный бюджет и инициативы губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, которые касаются льгот для многодетных семей и земляков-участников СВО.
Правительство Пермского края по предложению главы региона сформировало пакет поправок в действующий региональный бюджет на 2024 год и плановый период 2025-26 годов. Предлагается увеличить доходы казны в 2024 году на 3,4 млрд рублей, а расходы — на 16,2 млрд рублей. Так, 1,4 млрд рублей предлагается направить на увеличение зарплат работникам бюджетной сферы из категорий «майских» указов президента.
Значительная часть дополнительных средств пойдёт на инфраструктурные расходы. В частности, порядка 6 млрд рублей будет направлено на строительство и ремонт дорог регионального и местного значения. Еще 1,6 млрд рублей предусмотрено на комплексный ремонт 16 медучреждений. Среди назначений — обновление инфекционного отделения больницы в Соликамске, ремонт больниц в Кудымкаре, Карагае и Чайковском. Почти 2 млрд рублей предлагается дополнительно направить на борьбу с онкологическими заболеваниями и улучшение качества медпомощи онкобольным.
На развитие сферы образования в ближайшие три годы планируется выделить дополнительные 1,5 млрд рублей на строительство школ и детских садов. Это позволит возвести новые учебные заведения в Перми, Нытве и селе Сива. Кроме того, в этот период в Пермском крае за счет федеральной программы планируется обновить корпуса 44 образовательных учреждений. Поправками предлагается предусмотреть 511 млн рублей, чтобы провести ремонт еще в 10 школах.
Также предлагается предусмотреть средства на реструктуризацию бюджетных кредитов, дотации на стимулирование числа самозанятых, а также развитие территорий Верхнекамья и празднование 100-летия Коми-Пермяцкого округа. Пакет поправок представляет собой комплекс решений, которые качественно усилят ключевые векторы регионального развития, в том числе поддержку семей с детьми, образование и здравоохранение.
Поправками предлагается обеспечить финансированием реализацию ещё одной инициативы губернатора региона, направленную на поддержку многодетных семей Прикамья. Речь идет о нормативном акте, который позволит семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, а если ребенок учится, то и до 23 лет, получать государственную поддержку.
Проект закона предусматривает новые меры поддержки для многодетных семей Прикамья. Среди них — бесплатное посещение детьми музеев, парков и выставок в любом регионе России, бесплатное питание и проезд, а также компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ — компенсации на оплату жилого помещения и дополнительную компенсацию, в случае если 30% от расходов на оплату жилья и ЖКУ превышают размер установленной льготы.
Кроме этого, детям из многодетных семей, которые обучаются в общеобразовательных организациях, предлагается предоставлять бесплатный проезд автомобильным транспортом (за исключением такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом. Законопроект разработан во исполнение Указа президента РФ. Значительная часть предлагаемых льгот уже реализована региональным законодательством.
Также депутаты рассмотрят предложение губернатора, согласно которому предоставлять земельный участок многодетным семьям военнослужащих будут без учета срока проживания на территории Прикамья. Предлагается сохранить право на льготу в случае гибели одного или нескольких членов многодетной семьи. Сейчас для получения участка необходимо, чтобы семья на момент подачи заявления проживала в регионе не менее пяти лет.
Востребованной стала льгота на транспортный налог в Прикамье. Об этом заявил и губернатор — инициатор проекта закона, который предложил расширить список получателей льготы. Впервые льготу по транспортному налогу для участников СВО краевой парламент Прикамья принял в октябре прошлого года.
Депутаты рассмотрят проект постановления о Почетном знаке «За вклад в развитие молодежного парламентского движения». В этом году краевому молодежному парламенту исполняется 15 лет.
Во время традиционного «правительственного часа» доклад о реализации федерального проекта «Профессионалитет» представит заместитель министра образования и науки Прикамья Наталья Зверева. Она затронет вопросы решения кадровых проблем в различных отраслях экономики региона.
Также о деятельности Управления Федеральной почтовой связи Пермского края акционерного общества «Почта России» расскажет его директор Наталия Доронина. Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека представит омбудсмен Игорь Сапко. Парламентариям предстоит принять отчет председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края Александра Белых об итогах работы ведомства за прошедший год.