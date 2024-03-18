Стало известно, какие районы Пермского края может затопить весной 2024 года

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В случае сценария вероятного развития половодья или, как его еще называют, «дружной весны», затопление участков автодорог и приусадебных участков может быть в семи населенных пунктах шести районов Пермского края. Такое развитие событий характерно для быстро наступающей весны с высокими температурами воздуха и осадками, сообщает ГУ МЧС Прикамья.
В перечень округов входят Кудымкарский (город Кудымкар), Карагайский (села Карагай и Козьмодемьянск), Кунгурский (два низководных моста в селе Моховое, Пермский (деревня Качка), Чусовской (город Чусовой) и Краснокамский (поселок Ласьва). Отмечается, что в зоне затопления может оказаться 31 приусадебный участок.
По словам старшего лейтенанта внутренней службы Натальи Макаровой, «Прикамье предрасположено к умеренному (вероятному) развитию половодья». При наиболее наихудшем сценарии развития половодья, к списку добавляются следующие населенные пункты: село Кува в Кудымкарском районе, поселок Бобровка в Чусовском районе, поселок Сергеевский в Гайнском районе, село Юсьва в Юсьвинском районе и село Юрла в Юрлинском районе, деревня Комариха в Ильинском районе, поселок Усть-Нытва в Нытвенском районе и с. Соснова в Чайковском районе. При таких обстоятельствах в зону риска затопления попадает 73 приусадебных участка, два участка автодорог в Усть-Нытве и один участок автодороги в Соснове.
При благоприятном сценарии затопление территорий региона маловероятно. Сценарий характеризуется теплой погодой днем и отрицательными температурами ночью, что способствует медленному таянию снега и снижению максимального уровня половодья.
Министерство подчеркнуло, что текущую метеорологическую обстановку могут изменить погодные условия в апреле и мае. «Риски осложнения паводковой обстановки в текущем году будут, по всей вероятности, выше, чем в предыдущий 2023 год», — сообщило ведомство.