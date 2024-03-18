Стало известно, какие районы Пермского края может затопить весной 2024 года

По словам старшего лейтенанта внутренней службы Натальи Макаровой, «Прикамье предрасположено к умеренному (вероятному) развитию половодья». При наиболее наихудшем сценарии развития половодья, к списку добавляются следующие населенные пункты: село Кува в Кудымкарском районе, поселок Бобровка в Чусовском районе, поселок Сергеевский в Гайнском районе, село Юсьва в Юсьвинском районе и село Юрла в Юрлинском районе, деревня Комариха в Ильинском районе, поселок Усть-Нытва в Нытвенском районе и с. Соснова в Чайковском районе. При таких обстоятельствах в зону риска затопления попадает 73 приусадебных участка, два участка автодорог в Усть-Нытве и один участок автодороги в Соснове.