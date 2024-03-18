Стало известно, затопит ли в этом году «Счастье не за горами» в Перми

«Счастье не за горами» появилось на набережной Камы в 2009 году. До 2017 года никто не имел на него прав владения, объект перешел в собственность мэрии города. Однако в 2018 году на набережной появилась табличка с указанием Бориса Матросова, автора арт-объекта. В начале 2024 года сообщалось, что Матросов так и не смог оспорить факт использования своего творения, фразы «Счастье не за горами», предпринимателем Алексеем Мальцевым из Нытвы.