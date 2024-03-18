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Стало известно, затопит ли в этом году «Счастье не за горами» в Перми

Стало известно, затопит ли в этом году «Счастье не за горами» в Перми

18 марта 2024, 13:55
Фото: properm.ru
В прошлом году арт-объект не был затоплен из-за низкого уровня воды.

Весной 2024 года всеми любимое «Счастье не за горами» в Перми может затопить в случае умеренного сброса воды с Камской ГЭС. Об этом сообщил руководитель Камского бассейнового водного управления Александр Михайлов на пресс-конференции ГУ МЧС по Пермскому краю. В 2023 году арт-объект не затопило из-за низкого уровня воды.

«Счастье не за горами» появилось на набережной Камы в 2009 году. До 2017 года никто не имел на него прав владения, объект перешел в собственность мэрии города. Однако в 2018 году на набережной появилась табличка с указанием Бориса Матросова, автора арт-объекта. В начале 2024 года сообщалось, что Матросов так и не смог оспорить факт использования своего творения, фразы «Счастье не за горами», предпринимателем Алексеем Мальцевым из Нытвы.

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#Будет открыто после реконструкции.#Теги: ["Счастье не за горами", "Пермь", "реконструкция"]
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