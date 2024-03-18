Стоимость десятка яиц в Прикамье опустилась до 129 рублей

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
В Пермском крае стоимость десятка куриных яиц в феврале составила 129,5 рублей, в то время как месяцем ранее она была около 134,5 рублей. Об этом свидетельствуют данные Пермьстата.
Наибольший спад в цене на продукт наблюдается в Кудымкаре, где стоимость яиц за 10 шт. сложилась в 123,5 ₽, снизившись на 7,7 ₽. Самые дорогие яйца можно приобрести в Березниках за 138,9 руб. — здесь они подешевели всего на 2,6 ₽. В региональной столице цены на яйца упали на 6,57 руб. до 131,7 ₽. В Чайковском стоимость яиц составила 109,6 ₽, не изменившись с предыдущего месяца.
По словам преподавателя кафедры экономики и финансов Пермского Политеха Юлии Стародумовой, подорожание яиц связано с тремя факторами: увеличение цен на логистику вследствие ее усложнения, дефицит рабочей силы, повышение наценки на яйца торговыми сетями. Кроме того, в середине декабря президент России Владимир Путин назвал еще одну причину роста цен на продукт — это сбой в работе правительства РФ.