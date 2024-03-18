Стоимость десятка яиц в Прикамье опустилась до 129 рублей

Наибольший спад в цене на продукт наблюдается в Кудымкаре, где стоимость яиц за 10 шт. сложилась в 123,5 ₽, снизившись на 7,7 ₽. Самые дорогие яйца можно приобрести в Березниках за 138,9 руб. — здесь они подешевели всего на 2,6 ₽. В региональной столице цены на яйца упали на 6,57 руб. до 131,7 ₽. В Чайковском стоимость яиц составила 109,6 ₽, не изменившись с предыдущего месяца.