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Стоимость десятка яиц в Прикамье опустилась до 129 рублей

Стоимость десятка яиц в Прикамье опустилась до 129 рублей

18 марта 2024, 08:10
Фото: 1MI
В среднем снижение цены на продукт составило 5 рублей.

В Пермском крае стоимость десятка куриных яиц в феврале составила 129,5 рублей, в то время как месяцем ранее она была около 134,5 рублей. Об этом свидетельствуют данные Пермьстата.

Наибольший спад в цене на продукт наблюдается в Кудымкаре, где стоимость яиц за 10 шт. сложилась в 123,5 ₽, снизившись на 7,7 ₽. Самые дорогие яйца можно приобрести в Березниках за 138,9 руб. — здесь они подешевели всего на 2,6 ₽. В региональной столице цены на яйца упали на 6,57 руб. до 131,7 ₽. В Чайковском стоимость яиц составила 109,6 ₽, не изменившись с предыдущего месяца.

По словам преподавателя кафедры экономики и финансов Пермского Политеха Юлии Стародумовой, подорожание яиц связано с тремя факторами: увеличение цен на логистику вследствие ее усложнения, дефицит рабочей силы, повышение наценки на яйца торговыми сетями. Кроме того, в середине декабря президент России Владимир Путин назвал еще одну причину роста цен на продукт — это сбой в работе правительства РФ.

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