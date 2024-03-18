Участок улицы в центре Перми закроют для движения до 5 апреля

Более чем на две недели, с 19 марта по 4 апреля нынешнего года, в центре Перми перекроют движение транспорта. Ограничения затронут участок ул. Пермской от Комсомольского проспекта до Газеты Звезда, сообщили в пресс-службе Минтранса Прикамья.