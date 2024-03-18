Участок улицы в центре Перми закроют для движения до 5 апреля

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Более чем на две недели, с 19 марта по 4 апреля нынешнего года, в центре Перми перекроют движение транспорта. Ограничения затронут участок ул. Пермской от Комсомольского проспекта до Газеты Звезда, сообщили в пресс-службе Минтранса Прикамья.
В региональном Центре безопасности дорожного движения пояснили, что ограничение вводится из-за работ по обустройству ливневой канализации строящегося дома по Пермской, 86. Водители смогут объехать участок по ул. Ленина, Екатерининской и Луначарского. Чиновники просят автомобилистов заранее планировать пути следования.