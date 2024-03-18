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Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Участок улицы Пермской закроют для водителей с 19 марта по 4 апреля

Участок улицы в центре Перми закроют для движения до 5 апреля

18 марта 2024, 11:39
Фото: Google Maps

Участок улицы Пермской закроют для водителей с 19 марта по 4 апреля

Предлагается объехать улицу по одной из центральных дорог.

Более чем на две недели, с 19 марта по 4 апреля нынешнего года, в центре Перми перекроют движение транспорта. Ограничения затронут участок ул. Пермской от Комсомольского проспекта до Газеты Звезда, сообщили в пресс-службе Минтранса Прикамья.

В региональном Центре безопасности дорожного движения пояснили, что ограничение вводится из-за работ по обустройству ливневой канализации строящегося дома по Пермской, 86. Водители смогут объехать участок по ул. Ленина, Екатерининской и Луначарского. Чиновники просят автомобилистов заранее планировать пути следования.

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#Авто#Пермь#Пермские дороги#Ограничение движения
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