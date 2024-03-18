Украина и долги. Все, что известно о взрыве петарды в пермском ДК, где были выборы

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:38
Все началось со скопления силовиков у ДК Солдатова — здание окружили несколько полицейских машин. Позже в федеральных Telegram-каналах появилась информация со ссылкой на источники, что в ДК, где проходили выборы, случился взрыв в туалете, пострадала женщина, которая его устроила.
Baza утверждала, что 64-летняя пермячка пронесла в здание ДК большую петарду и подожгла ее в туалете. Ей якобы оторвало руку, а из здания эвакуировали 50 человек. По словам очевидцев, она с кем-то разговаривала по телефону.
Судя по видео, женщина зашла в здание ДК, посмотрела на стенды, пообщалась с охранником, а затем ушла в туалет, где взорвала петарду.
Позже появился первый официальный комментарий. В краевом Минтербезе пояснили, что 17 марта в уборной ДК посетительница подожгла петарду, ей оказали помощь и госпитализировали. Правоохранительных органы проводят проверку.
В Избиркоме пояснили, что в ДК расположены два УИК, однако они находились вдали от места ЧП. При этом голосование на этих участках во время инцидента уже было завершено.
«УИКи в полном составе переведены в резервное помещение. Ими ведется подсчет голосов. На избирательный процесс инцидент никак не повлиял», — поясняли после ЧП.
При этом спустя некоторое время после инцидента пост был отредактирован, исчезло уточнение о том, что УИКи переведены в резервное помещение.
Время, когда произошел взрыв петарды, уточнил заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов. По его словам, это произошло в 19:30. Избирательные участки работали до 20:00. Взрыв случился в уборной возле раковин — женщина не использовала какое-то специфическое взрывное устройство, это была обычная новогодняя петарда.
Марданов уточнил, что руку пермячке не оторвало, но она получила травму. В самом здании разрушений не было, никого из ДК не эвакуировали.
О мотивах женщины рассказал на заседании ЦИК первый замглавы МВД России Александр Горовой. По его словам, многие из тех, кто мешал выборам президента, транслировали в прямом эфире свои действия на Украину. Так делала и пермячка с петардой. Она действовала по указанию мошенников. За взрыв петарды ей обещали помочь с выплатой крупного долга за коммунальные услуги.
Женщина после взрыва петарды получила травму руки, поэтому она находится в больнице. По данным на утро 18 марта, она все еще находится в медучреждении. Специалисты оценивают ее состояние как удовлетворительное и стабильное
За три дня было возбуждено 61 уголовное дело и составлено 155 административных протоколов на людей, пытавшихся помешать выборам. Если говорить об уголовных статьях, то дела заводили по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Дела заводили за заливание урн с бюллетенями зеленкой или за попытку сделать это, за поджог урн, кабинок для голосования, избирательных участков.
Первая часть статьи более мягкая, по ней возможен штраф до 80 тыс. рублей, до 360 часов обязательных работ, до года исправительных работ.
При этом вторая часть статьи более жесткая, ее могут применять в том случае, если при совершении преступления применялось насилия, была угроза его применения, а также в том случае, если преступление было совершено по предварительному сговору. Наказание за это:
В некоторых случаях заводят уголовные дела за хулиганство или составляют административные протоколы. По этой статье дело возбудили на жителя Черногорска, который пришел в здание мэрии, где проходили выборы. Там он взорвал некое пиротехническое изделие. Действовал он по предварительному сговору. Мужчине грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей, реальное лишение свободы на срок до 7 лет.