Украина и долги. Все, что известно о взрыве петарды в пермском ДК, где были выборы

О мотивах женщины рассказал на заседании ЦИК первый замглавы МВД России Александр Горовой. По его словам, многие из тех, кто мешал выборам президента, транслировали в прямом эфире свои действия на Украину. Так делала и пермячка с петардой. Она действовала по указанию мошенников. За взрыв петарды ей обещали помочь с выплатой крупного долга за коммунальные услуги.