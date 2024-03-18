В Пермском крае девушка погибла из-за падения глыбы льда с крыши

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Сегодня, 18 марта, в Березниках на девушку упала глыба льда с крыши здания по адресу Советский проспект, 10. Девушка погибла на месте.
Информация о ЧП появилась в группе «Типичные Березники» во ВКонтакте. Очевидцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи, однако спасти пострадавшую не удалось. В Минздраве Пермского края корреспонденту Properm.ru подтвердили, что девушка скончалась на месте.
По данным Полиции Прикамья, на место выехал представитель прокуратуры г. Березники. Надзорный орган даст правовую оценку действиям должностных лиц управляющей организации, а также иным органам и учреждениям, ответственным за своевременную очистку кровли здания от льда и снега. Также, сотрудниками прокуратуры будет взят на контроль ход процессуальной проверки.
Дом обслуживает управляющая компания «ООО ЖПЭТ». Связаться с УК пока не удалось.