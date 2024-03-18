В Пермском крае девушка погибла из-за падения глыбы льда с крыши

По данным Полиции Прикамья, на место выехал представитель прокуратуры г. Березники. Надзорный орган даст правовую оценку действиям должностных лиц управляющей организации, а также иным органам и учреждениям, ответственным за своевременную очистку кровли здания от льда и снега. Также, сотрудниками прокуратуры будет взят на контроль ход процессуальной проверки.