В Чусовом осудили железнодорожников-взяточников

Осужденные в 2022–2023 годах работали в эксплуатационном локомотивном депо «Чусовское». Они решили, что по состоянию здоровья могут самостоятельно не пройти медицинское обследование и не получить заключение врачебно-экспертной комиссии. Тогда с целью продолжения своей трудовой деятельности через посредника они передавали взятку должностному лицу. Деньги в размере 10 тыс. рублей от каждого предполагались за выдачу подложного документа — заключения врачебно-экспертной комиссии без прохождения обязательного медицинского периодического осмотра при наличии выявленных медицинских противопоказаний к осуществлению профессиональной деятельности.