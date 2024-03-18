В Чусовом осудили железнодорожников-взяточников

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Чусовской городской суд вынес приговоры по уголовным делам четырем местным жителям. Подельники попались на взятках, сообщает краевая прокуратура.
Осужденные в 2022–2023 годах работали в эксплуатационном локомотивном депо «Чусовское». Они решили, что по состоянию здоровья могут самостоятельно не пройти медицинское обследование и не получить заключение врачебно-экспертной комиссии. Тогда с целью продолжения своей трудовой деятельности через посредника они передавали взятку должностному лицу. Деньги в размере 10 тыс. рублей от каждого предполагались за выдачу подложного документа — заключения врачебно-экспертной комиссии без прохождения обязательного медицинского периодического осмотра при наличии выявленных медицинских противопоказаний к осуществлению профессиональной деятельности.
Судом они признаны виновными по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий). Мужчинам назначено наказание в виде штрафа в размере от 160 до 200 тыс. рублей.
Уголовное дело в отношении должностного лица медицинского учреждения расследуется в отдельном производстве.