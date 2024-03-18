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В Чусовом осудили железнодорожников-взяточников

В Чусовом осудили железнодорожников-взяточников

18 марта 2024, 15:44
Фото: 1MI
Сотрудники локомотивного депо откупались от врачебно-экспертной комиссии.

Чусовской городской суд вынес приговоры по уголовным делам четырем местным жителям. Подельники попались на взятках, сообщает краевая прокуратура.

Осужденные в 2022–2023 годах работали в эксплуатационном локомотивном депо «Чусовское». Они решили, что по состоянию здоровья могут самостоятельно не пройти медицинское обследование и не получить заключение врачебно-экспертной комиссии. Тогда с целью продолжения своей трудовой деятельности через посредника они передавали взятку должностному лицу. Деньги в размере 10 тыс. рублей от каждого предполагались за выдачу подложного документа — заключения врачебно-экспертной комиссии без прохождения обязательного медицинского периодического осмотра при наличии выявленных медицинских противопоказаний к осуществлению профессиональной деятельности.

Судом они признаны виновными по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий). Мужчинам назначено наказание в виде штрафа в размере от 160 до 200 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении должностного лица медицинского учреждения расследуется в отдельном производстве.

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#Общество#Суд#Криминал#Взятка#Уголовное дело#Взятка врачу#Чусовой
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