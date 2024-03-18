В феврале в Пермском крае сильнее всего, на 2,3%, подорожали услуги

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
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В феврале 2024 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 101%. О том, за счет чего сложился этот рост, сообщает Пермьстат.
Продукты в феврале выросли в цене в среднем на 0,5%. Сильнее всего за месяц выросли цены на сырки творожные (на 8%), жевательную резинку (на 6,2%), черный чай байховый (на 5,5%), напитки газированные (на 4,6%), пельмени, манты, равиоли (на 4%). В то же время наблюдалось снижение цен на 1–4,7% на сахар, колбасы, сыры, рис, вермишель, пшено, куриные яйца.
Цены на непродовольственные товары поднялись в феврале в среднем также на 0,5%. На 0,1–7,7% подорожали отдельные виды обуви, одежды и трикотажных изделий, на парфюмерно-косметические товары (на 0,4–6,7%). В пределах 0,2–6,7% выросла стоимость плит бытовых, электропылесосов, электрочайников, электроутюгов, флеш-накопителей, батареек. В то же время мониторы, ноутбуки, телевизоры, планшеты, стиральные машины и холодильники подешевели на 0,3–2,4%.
Стоимость услуг в феврале выросла на 2,3%. В 1,4 раза повысились цены на авиабилеты, на 17% — цена билетов на поезда. Услуги в сфере зарубежного туризма подорожали на 13,3%, стоимость городской и междугородной телефонной связи выросла на 5,1–7%, гостиниц — на 4,8%, медицинских услуг — на 3,3%. Одновременно подешевел проезд в такси (на 4%), снизилась стоимость услуг страхования (на 0,7%) и санаторно-оздоровительных услуг (на 0,5%).