В феврале в Пермском крае сильнее всего, на 2,3%, подорожали услуги

Продукты в феврале выросли в цене в среднем на 0,5%. Сильнее всего за месяц выросли цены на сырки творожные (на 8%), жевательную резинку (на 6,2%), черный чай байховый (на 5,5%), напитки газированные (на 4,6%), пельмени, манты, равиоли (на 4%). В то же время наблюдалось снижение цен на 1–4,7% на сахар, колбасы, сыры, рис, вермишель, пшено, куриные яйца.